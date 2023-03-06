Очевидец рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска

Снайпер расстрелял молодого человека на 23 февраля по пути в магазин, украинские военные могли убить без объяснения, рассказал житель Артемовска Владимир Шатунов.

По его словам, молодого человека застрелили на 23 февраля по пути в магазин, помешать им было невозможно. Шатунов назвал украинскую армию фашистами и заявил, что с ними нельзя было разговаривать, потому что они могли вытащить автомат и застрелить, ничего не объясняя, передает РИА «Новости».

Ранее житель Артемовска рассказал, что снайпер убил его супругу через стекло в доме, он же сам едва успел уклониться от пули. Мужчина добавил, что видел стрелявшую женщину-снайпера в украинской форме.

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