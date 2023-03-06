Очевидец рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска
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Снайпер расстрелял молодого человека на 23 февраля по пути в магазин, украинские военные могли убить без объяснения, рассказал житель Артемовска Владимир Шатунов.
По его словам, молодого человека застрелили на 23 февраля по пути в магазин, помешать им было невозможно. Шатунов назвал украинскую армию фашистами и заявил, что с ними нельзя было разговаривать, потому что они могли вытащить автомат и застрелить, ничего не объясняя, передает РИА «Новости».
Ранее житель Артемовска рассказал, что снайпер убил его супругу через стекло в доме, он же сам едва успел уклониться от пули. Мужчина добавил, что видел стрелявшую женщину-снайпера в украинской форме.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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