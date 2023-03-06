Американский ветеран Дрейвен указал на уязвимость США перед Россией из-за зависимости от БРИКС

США проиграли бы большую войну против РФ из-за экономической зависимости Штатов от Китая и Индии, страны БРИКС «снесут Вашингтон» за пару месяцев, сообщил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

Ветеран призвал обратить внимание, что почти все продукты, лекарства и многое другое производится в Китае, в Индии, то есть в странах, входящих в БРИКС. Дрейвен считает, что США в случае войны с Россией проиграет экономически, не говоря о слабых американских вооруженных силах, передает РИА «Новости».

По его словам, народ в США живет иллюзиями силы и единства, созданными прошлыми поколениями, представление о безопасности ложно.

«Вообще это страшно», – добавил ветеран.

БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Ранее в Китае указали на серьезный просчет в стратегии США в Азии.

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