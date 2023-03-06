OF – большинство французов хотят видеть российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

72% опрошенных французов выступают за то, чтобы российские спортсмены были допущены к участию в Олимпиаде в Париже, пишет Ouest-France. Часть из них хотели бы, чтобы русские соревновались под российским флагом. Другие настаивают, что флаг должен быть нейтральным.



AP

Как показали данные опроса, проведённого среди французов, 72% респондентов считают, что российские спортсмены, которых не допускают на международные соревнования, должны иметь возможность участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом пишет Ouest-France.

Причём 28% опрошенных говорят, что российские спортсмены должны иметь возможность выступать под флагом России, а 44% считают, что им можно выступать под нейтральным флагом. Именно такой вариант предлагает и Международный олимпийский комитет.

Париж уже начал продавать билеты на эту Олимпиаду, первый пакет билетов насчитывает три миллиона штук, которые продаются пачками от 3 до 30 билетов. Но такую систему критикуют. 82% опрошенных французов считают, что цены на билеты делают их недоступными. А 79% опрошенных считают, что попасть на соревнования непросто из-за сложных процедур.

Но в целом французы сильно поддерживают Олимпиаду: 69% опрошенных считают, что проведение Игр в Париже — это хорошо. Хотя этот показатель снизился на пять пунктов по сравнению с октябрём 2021 года.

Для 64% французов Олимпийские игры 2024 года создадут экономические возможности для Франции и французов, а 54% респондентов ответили, что они смогут преобразовать территории и среду обитания жителей благодаря новой инфраструктуре.

Обеспокоенность французов вызывает вопрос безопасности, а также тот факт, что в условиях сильной инфляции жители Франции не верят, что властям удастся контролировать расходы и сбалансировать свой бюджет.

До открытия Олимпиады осталось около 500 дней. Ожидается, что на церемонии открытия будут присутствовать 500 тыс. зрителей, пишет Ouest-France.