Мнение: О чебурашке… Не ждали?
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Слушайте, это совершенно точно или безумие, или гениальность. Настолько точно «в яблочко» со всем этим всем — надо ещё ухитриться!
Ещё не видели?
Зря.
Если это — действительно то, у полулегендарного «Шнура» (в миру Сергей Шнуров из Питера) появился достойный конкурент.
Или, как нынче толерантно говорить — конкурентка.
Вика Цыганова и её клип Чебу-Рашка.
Это настолько «тонко», что даже «толсто».
Такой троллинг — все стереотипы толпы в одном — даже Шнур позволял себе редко: уже грань фола. Разве что тут…
Но и то…
Надеюсь, это она с ЧебуРашкой не всерьёз?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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