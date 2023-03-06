Мнение: О чебурашке… Не ждали?

Слушайте, это совершенно точно или безумие, или гениальность. Настолько точно «в яблочко» со всем этим всем — надо ещё ухитриться!

Ещё не видели?

Зря.

Если это — действительно то, у полулегендарного «Шнура» (в миру Сергей Шнуров из Питера) появился достойный конкурент.

Или, как нынче толерантно говорить — конкурентка.

Вика Цыганова и её клип Чебу-Рашка.

Это настолько «тонко», что даже «толсто».

Такой троллинг — все стереотипы толпы в одном — даже Шнур позволял себе редко: уже грань фола. Разве что тут…

Но и то…

Надеюсь, это она с ЧебуРашкой не всерьёз?

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