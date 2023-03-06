The New York Times: Киевские власти готовят украинцев к сдаче Артемовска

Украинские чиновники готовят общественность к возможности сдачи Артемовска(Бахмут) из-за наступления российских войск, пишут обозреватели The New York Times.

По мнению обозревателей издания Мэтью Мпоука Бигга, Вивека Шанкара и Эндрю Крамера, не стоит воспринимать всерьез заявления официального Киева о намерении удержать Артемовск. Журналисты заявили, что в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности сдачи города, потому что вокруг него «сжимается кольцо» передает РИА «Новости».

Их позицию разделил австралийский военный аналитик Мик Райан сообщил, что «российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Артемовске и вокруг него.

В статье также приводится мнение специалистов Института изучения войны, американского аналитического центра, считающих, что киевские войска оставят свои позиции и отступят.

Ранее командир штурмового отряда заявил, что российские войска контролируют 40% Артемовска, город находится в оперативном окружении,

Газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений.

В ДНР сообщили, что зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась.

О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».

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