 

Рогов: В оккупированном Киеве Запорожье прогремели три взрыва

06.03.2023, 3:54, Новости дня
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В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучало три взрыва, по предварительным данным, ПВО ВСУ пытались отбить атаку российских беспилотников, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале Рогов написал, что в подконтрольном Киеву областном центре Запорожье прозвучало не менее трех взрывов. Он предположил, что ПВО ВСУ отработало по российским «Гераням», летящим по складам с боеприпасами.

По словам Рогова, украинские власти сообщили, что ПВО ВСУ сбили два беспилотника, хотя, предварительно, летело три БПЛА.

Ранее ракета ПВО Украины попала в многоэтажку в Запорожье, погибли несколько человек. Рогов заявил, что ракета прилетела в жилой дом по вине некорректной работы украинской ПВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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