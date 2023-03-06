Масло внутрь и снаружи: весенний уход и типичные проблемы усталых волос

Уже наступила весна, и совсем скоро мы снимем головные уборы, а это значит, что нужно позаботиться о своих волосах, чтобы продемонстрировать их блеск и красоту. Вот несколько советов ро улучшению состояния прядей, которые стоить взять себе на заметку каждой девушке.

Почему весной волосам требуется особый уход

Зимой волосы могут страдать от резких перепад температуры. Для прядей это является самым настоящим стрессом, особенно если во время пребывания на улице они не спрятаны под головным убором или же шарфом.

Негативное состояние волос провоцирует пересушенный воздух. Обезвоженные пряди становятся более пористыми по структуре и не могут нормально удерживать влагу, что со временем приводит к еще большим проблемам.

Неправильное питание провоцирует весенний авитаминоз. Это сказывается на состоянии волос не самым лучшим образом, что приводит к заметному снижению их густоты. Также негативное влияние оказывает психологический стресс, возникающий из-за негативных погодных условий.

Тесные головные уборы приводят к повреждению прядей, так как они препятствуют нормальному кровообращению, а значит и полноценному питанию волосяных луковиц.

Какие проблемы с волосами могут быть весной

Большой проблемой является тусклость и ломкость прядей. Волосы сильно секутся, так как погодные условия и сухой воздух в помещении приводят к обезвоживанию.

Зимой и весной волосы становятся склонными к жирности или же чрезмерной сухости. В итоге пряди у корней становятся слишком жирными, а кончики сухие и секутся. Во многом это происходит при чрезмерно агрессивном воздействии шампуня.

Весной часто происходит более сильное выпадение волос, чем в другое время года. Обычно это связано с недостатком витамин и микроэлементов, а также ретинола.

Правильное и полноценное питание

Чтобы волосы были роскошными, густыми и красивыми, стоит включать в свой рацион продукты, богатые витаминами, минералами и другими компонентами, имеющими важное значение для поддержания густоты прядей.

В рационе должны присутствовать продукты, богатые медью, витаминами группы В, железом, цинком. Важно включать в свой рацион полезные растительные масла, орехи и семена, так как это способствует увлажнению и питанию прядей изнутри.

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Питание должно быть максимально разнообразным и включать в себя все группы продуктов. Любые диеты могут негативно сказываться на состоянии волос.

Также стоит помнить о том, что волосы могут страдать от обезвоживания. Это выражается в их сухости, ломкости и наэлектризованности. Именно поэтому, нужно ежедневно выпивать достаточное количество воды.

Мытье

При очищении кожи головы важно не пересушить ее. Весной лучше всего использовать питательные шампуни. Мытье головы рекомендуется проводить не чаще одного раза в неделю.

Сушка

Чтобы пряди были здоровыми и красивыми, стоит отказаться от фена, хотя бы на период восстановления волос после зимы. Однако, если не получается полностью отказаться от фена, то стоит выставлять его на прохладный или теплый режим.

Увлажнение

Очень важно поддерживать оптимальное увлажнение волос. Для этого при мытье головы желательно использовать бальзам-ополаскиватель. Также потребуются спреи, несмываемые кремы или сыворотки.

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Лучше всего выбирать средства, содержащие в своем составе глицерин, гиалуроновую кислоту или мочевину.

Маски

Хотя бы раз в неделю желательно использовать масляную маску доя волос, чтобы обеспечить их полноценное питание и восстановить нормальный липидный баланс. При этом нужно применять масла так, чтобы они не утяжеляли пряди.

Своевременная стрижка

Часто бывает так, что жалко расстаться даже с несколькими сантиметрами волос. Однако все же периодически нужно состригать кончики прядей, чтобы улучшить их состояние.

Секущиеся и истонченные кончики негативно влияют на густоту волос. Кроме того, в процессе расчесывания они могут сложно распутываться и приходится прилагать усилия, что может привести к повреждению прядей.

Минимизировать горячие укладки

Если волосы имеют повреждения, то не стоит использовать горячую укладку прядей. Это может негативно сказаться на их состоянии и привести к еще большим проблемам.

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Если же нужно использовать горячие инструменты, то не стоит забывать о применении средств, обеспечивающих защиту от термического воздействия. Лучше всего выбирать средства, имеющие кремовую текстуру, а не спреи.

Тонировка

Это хорошее решение, которое позволит буквально мгновенно вернуть прядям блеск и красоту. Тонировка поможет усилить яркость собственного цвета волос и сгладит кутикулу. Это позволит придать прядям дополнительный блеск и сделать их более послушными.

Однако, стоит помнить о том, что краска должна быть максимально щадящей, без агрессивных компонентов, которые приводят к изменению структуры волос.

Самомассаж

Регулярное выполнение массажа перед мытьем головы поможет нормализовать микроциркуляцию крови и положительно скажется на росте новых волос.

Массажные движения стоит проводить или специальной расческой или же просто поглаживающими движениями пальцев.

Салонные процедуры

Если волосы ослабленные, то салонные процедуры нужно совмещать с профилактикой выпадения волос.

Подобные процедуры желательно проводить дважды в год. Важно использовать липиды и витамины, так как они значительно улучшают качество поврежденных прядей, укрепляя их и делая более роскошными.

Учитывая все эти рекомендации, можно добиться того, что волосы станут быстро густыми, блестящими и красивыми.