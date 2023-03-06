 

Это же вам надо! – Личное мнение

06.03.2023, 3:36, Разное
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Лера Кудрявцева — не знаю, откуда она изначально известна — очень умная женщина.

Фотошопите фотографии, спрашивают. Фотошоплю, отвечает, но это нужно не только мне, но и вам.


Фото: Соцсети

То есть, ещё раз — это вам надо!

«Я, безусловно, редактирую, фотошоплю свои фотографии. Потому что, конечно же, приятно и вам, да и мне, в частности, видеть себя красивой», — всё объяснила Лера.

А потом добавила, что если кому-то надо без редактирования, то — вот, получите. И запилила видео, в котором она едет «на работу опухшая, ненакрашенная, непричесанная».

Ну, насколько и там без редактирования, я не знаю. Не специалист в этом, не берусь судить. Но это вам же надо, чтобы всё было красиво.

А вам правда надо? А свои фоточки на аватарки тоже замазываете?

Источник: Лена Миро


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