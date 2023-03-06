Попробуй докажи

Свердловские осужденные стали чаще жаловаться на условия содержания под стражей.

«Судьи отмечают новую тенденцию: в прошлом году в три раза увеличилось количество исков от осужденных к лишению свободы, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. — Заключенные жалуются на нарушения условий содержания под стражей и требуют компенсацию от ФСИН».

Судами Свердловской области в 2022 году было рассмотрено 879 таких дел, а в 2021 году — 284. Почти в половине случаев исковые требования были удовлетворены судами полностью либо частично. Общая сумма компенсации, взысканной в пользу осужденных, составила 4 млн 720 тыс. рублей.

По мнению правозащитника Алексея Соколова,

увеличение числа исков от заключенных ожидаемо. Но дело тут не в том, что заключенные стали активнее защищать свои права. В большей степени это связано с тем, что россиянам закрыли дорогу в Европейский суд по правам человека.

Поэтому со своими бедами и жалобами на условия содержания осужденные пошли в национальные суды.

— Существует серьезная проблема: суды присуждают компенсации за нарушение условий содержания, но суммы устанавливают очень маленькие, — говорит Алексей Соколов. — В частности, заключенный, чьи интересы я представляю, девять месяцев не получал лекарства и медицинскую помощь. У него хроническая обструктивная болезнь легких, требующая постоянной терапии, иначе человек задыхается. В колонии ему снимают острое состояние, но лечения не проводят, потому что там то лекарств нет, то медика нет.

Суд удовлетворил наш иск, определив компенсацию в 50 тысяч рублей, хотя осужденный запрашивал 150 тысяч рублей. Судья пояснила, что не доказано ухудшение состояния здоровья истца.

Сложность доказывания очень серьезная. Как доказывать вред, нанесенный здоровью? Надо проводить экспертизу, но ее в таких делах суд обычно не назначает.

А если и назначает, проводить ее будут те, к кому подан иск, — замечает правозащитник.

Правозащитник Алексей Соколов. Фото: соцсети

Другая история, когда инвалид II группы Алена З., отбывающая наказание в ИК-16, подала иск за то, что ее не вывезли к узкому специалисту. Для уточнения серьезного диагноза ей нужно было побывать у хирурга, в колонии рекомендации врача проигнорировали. Суд присудил Алене компенсацию в 10 тыс. руб.

Правозащитник Алексей Соколов уверен, что на условия содержания жаловались бы и чаще, но доказать нарушения крайне сложно.

— К примеру, заключенные жаловались на отсутствие вентиляции в камере, но как это докажешь? — рассуждает он. — Осужденный подает жалобу в суд, а ответчик приходит и говорит, что на самом деле там все замечательно, камера соответствует всем требуемым нормативам, так как есть естественная вентиляция. И все. Кто это проверит?

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

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