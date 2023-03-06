Мнение: Мужчина по вызову

В фильме “Удачи тебе, Лео Гранде!”(2022) авторы тоже попытались изобразить кого-то вроде хищника.

Лео – мужчина-проститутка.

Фильм откровенно неудачный, тратить время не стоит, но есть в нем кое-что важное.

Авторы попытались поднять вопрос неудовлетворенности женщин.

Вопрос этот как поднялся, так сразу же и опустился. На привычное всем дно.

“Неудовлетворенность – следствие ограничений” – идея фильма. От создателей “разреши себе быть богатым”, “позволь своим желаниям исполняться”, “смело бери все, что считаешь своим”, “нарушай правила и цари над миром”(пока санитары не видят).

Когда-то Вильгельм Райх создал секс-машину: оргонный аккумулятор.

Машина Райха должна была аккумулировать сексуальную энергию и помогать людям поднимать уровень жизненной энергии. Райх писал письма Эйнштейну, на которые тот не отвечал, а умер в тюрьме от сердечного приступа. После смерти Райха началась сексуальная революция и все его заветы о необходимости сексуальной свободы стали воплощаться в жизнь в причудливой форме.

Теперь, спустя почти сто лет после открытий Райха, можно подвести некоторый итог.

Сама по себе “раскрепощенность” в сексе не делает людей ни счастливей, ни свободней, ни сексуальней.

Наоборот. Слишком “раскрепощенные” люди приходят либо к сексуальной фрустрации, либо к сексуальной аддикции, в любом случае страдают.

Как всегда в фильме на эту тему было упущено главное – границы.

Раскрепощаться в границах – хорошо, раскрепощаться мимо границ – плохо, это будут косяки и сливы, которые приведут к внутренним и внешним конфликтам, к ухудшению качества жизни, к уменьшению возможностей и перспектив.

Интуитивно сейчас все это уже понимают. По крайней мере многие чувствуют.

Во времена Райха и позже казалось, что если человек переступит через все “внутренние запреты”, он сейчас же наполнится негой, обаянием и сиянием.

Однако, глядя сегодня на унылые толпы таких, переступивших все сексуальные запреты, понятно, что прав был Достоевский, устами героя сказав: “Широк человек, я бы сузил”.

Разврат не приводит к подъему либидо, он приводит к его угасанию.

Нужны хорошие границы, чтобы аккумулировать энергию в любом ресурсе. И сексуальный – не исключение.

Раскрепощаться и правда полезно, но только в границах. Надо снимать зажимы, блоки и внутренние запреты, но только вредные, не переходя границы.

В фильме “Удачи тебе, Лео Гранде!” ни создатели, ни герои про границы не в курсе.

Женщина вызывает мужчину-проститутку и жалуется ему на свою жизнь.

Она поносит себя, свою работу, своего умершего мужа и даже своих детей.

Она недовольна всем, ради чего жила и все это готова поменять на оргазм.

Дети – это груз на шее, признается она. А оргазм – путеводная звезда.

Понятное дело, проститутка Лео дарит ей оргазм.

Это так просто, достаточно всего лишь расслабиться и признать, что секс – это естественно.

Заниматься сексом естественно! Все равно с кем и как и где. Не надо себя ограничивать.

Ограничения – главное зло. (Границы – зло).

Говорить о сексе тоже можно свободно, не взирая на уместность и забыв про приличия.

К концу фильма героиня встречает свою бывшую ученицу и торжественно сообщает ей, что она пришла в отель, чтобы воспользоваться платными сексуальными услугами.

Такая раскрепощенность помогает ей вскоре получить оргазм.

Лео любит свою работу. Ему нравится приходить к странным, старым, иногда искалеченным людям и дарить им удовольствие за деньги. Такой у него фетиш.

Он прокачивает свой имидж, он молод, хорош собой и очень (очень) много внимания уделяет своей красоте.

То есть у самого Лео границы есть, он не думает, что секс с ним будет приятен в любом случае, будь он тоже уродом как многие его клиенты. Нет, он хорошо понимает, что его хотят за красоту, а иначе бы не хотели. Он соблюдает режим тренировок и жесткие правила питания. Но клиентам при этом он врет, что главное – отказаться от любых правил.

Есть у Лео и другие ограничения. Он очень вежлив, мягок, тактичен, обходит скользкие места, избегает сложных тем. Ему не приходит в голову раскрепоститься и вести себя, как в голову взбредет. Нет, он уважает границы клиентов и правила вежливости. В этом он консервативен и старомоден.

Есть у Лео ограничения и в области гигиены. Он аккуратный, чистенький, бежит чистить зубы, когда героиня говорит, что не любит запах шоколада “Марс”, у него отглаженные рубашки и свежие стрижки. То есть и тут он не пытается сделать вид, что надо раскрепоститься, ходить грязным и отринуть правила гигиены во имя свободы и естественности.

И в этике у Лео есть ограничения. Он то и дело дает понять, что многое считает неприемлемым для себя и никогда себе не позволяет. Он старается быть добрым и чутким. К поведению клиентов Лео толерантен, однако личные требования есть и у него. Он требует не нарушать конфиденциальность, например, и не касаться болезненных для него тем. Он обижается, если ему хамят. Ему не нравится такое раскрепощение.

То есть это обычная ложь, что границы и правила Лео не нужны. Еще как нужны и он их придерживается.

Только благодаря этому он симпатичный.

Кое-где он косячит и сливается, конечно. Как раз там, где плохо видит границы.

Например, он все время повторяет, что работает за деньги. Это грубо и глупо, он фрустрирует клиентку, но снова и снова самодовольно акцентирует на этом. Он предлагает учительнице оскорбительную ролевую игру, где она – на уроке, а он – ее ученик. И клиентку приводит в бешенство этот сценарий. У него еще много векторов косяков, то есть как жиголо он – не очень, ни разу не хищник, хоть и не рапан. Его спасает только хороший имидж: томный взгляд, красивая фигура, обаятельная улыбка, мягкость манер. Это мирит с ним зрителя, иначе фильм было бы совсем неприятно смотреть.

Векторы сливов у Лео тоже есть. Он зачем-то жалуется на мать, изливает свои травмы, угрожает никогда не приходить, но снова приходит, рассказывает про других своих клиентов, много говорит про деньги. Это делает его образ слабым, помимо того, что роль проститутки – в принципе очень жалкая.

Всем понятно, что спать за деньги с теми, с кем не хочется – жалкая участь. Нужно создать хотя бы видимость спонтанной симпатии, личного выбора, это сделает происходящее не таким печальным.

Но у авторов фильма – другая задача. Они хотят доказать, что секс – это нечто, никак не связанное ни только с интимностью, но и никак не связанное с любовью. Это что-то физиологическое, что-то такое, на что имеет право любой человек.

То есть, по замыслу авторов, любой человек имеет право на секс, хотя этот секс предполагает участие другого человека. Когда-то маркиз де Сад не знал, как решить эту дилемму со свободой одних и обязанностью других, и решил ее просто: мужчины могут хватать любых женщин, которые им нравятся, а женщины должны терпеть. Как быть с теми мужчинами, которые захотят схватить одних и тех же женщин, де Сад не знал. А авторы фильма предложили свое решение дилеммы. Должны быть секс-работники, которые будут удовлетворять потребности всех, у кого нет подходящего партнера. Где взять столько секс-работников, авторы не сказали, и как их сделать всех такими красивыми и чистенькими как Лео, не сказали тоже.

Лео, кстати, стал секс-работником в результате травмы, будучи отвергнутым своей матерью. То есть необходимо побольше плохих матерей, чтобы становилось больше секс-работников и они могли удовлетворять всех, кому нужен секс, а секс нужен всем, по мнению авторов, ведь секс – самое важное в жизни, поэтому секс-работниками должны стать все. Но где взять столько травмированных детей?

Такие непростые темы поднял этот неоднозначный фильм.

Знаете другие дурацкие фильмы на ту же тему?