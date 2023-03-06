 

Стилисты назвали самые модные брюки весны 2023 – ноги от ушей

06.03.2023, 2:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всем уже стало
понятно — мода циклична. В 2023 году к нам все увереннее возвращаются тренды из
90-х годов — клеши, штрипки, каблук-рюмка. Пока модницы с замиранием сердца
ждут возвращение низкой талии на джинсах, мировые иконы стиля уже примеряют
новый тренд — расклешенные легинсы.

По мнению
экспертов стиля, именно эта модель брюк удлиняет ноги, выгодно подчеркивает
пропорции фигуры и подходит под разные случаи жизни. Такие брюки можно надеть
как днем с кроссовками и толстовками, так и вечером с каблуками и корсетом.

Вещичку уже
добавили в свой гардероб Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Матильда Джерф и другие
блогеры. Они успели засветиться в брюках и на неделе моды в Милане, и во время
ежедневных дел в родных городах. Однако, брюки подойдут и обычным девушкам. Они
прекрасно впишутся в офисный стиль, при этом добавят расслабленности и комфорта.

Кроме этого,
такие леггинсы помогут разнообразить гардероб. Когда джинсы всех цветов и форм
уже приелись, а офисные брюки слишком официальны, это лучший выбор. Удобно,
когда можно выбирать низ под разное настроение. В общем, трендсеттеры сошлись
во мнении — надо брать!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02.21 / Джон Траволта выставил на продажу дом после смерти жены: как выглядит особняк, в котором пара прожила 30 лет

04.10.22 / На станции Тимирязевская МЦД-1 выполнено более половины ремонтных работ – Собянин

06.06.22 / Cквоттеры, поножовщина и наркоторговля — север Марселя захватили нигерийские банды

17.08.22 / Что ждет купивших квартиры в Турции россиян

25.08.21 / Такие пельмени и есть жалко – только и хочется, что любоваться: впечатляем семью ажурной лепкой (фото)

16.12.20 / Кейт Миддлтон записала видеообращение в поддержку своего друга Бена Эйнсли и его парусной команды

08.07.22 / Защита надеется на мягкий приговор — Грайнер самостоятельно признала вину после разговора с адвокатами

16.01.21 / Жажда мирового господства. Иллюминаты

29.05.21 / Бермуды станут самыми модными шортами летом 2021 года: актуальные модели

27.06.22 / Эксперт Максим Назаренко знает, как защитить Wi-Fi от воровства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика