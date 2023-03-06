Стилисты назвали самые модные брюки весны 2023 – ноги от ушей

Всем уже стало

понятно — мода циклична. В 2023 году к нам все увереннее возвращаются тренды из

90-х годов — клеши, штрипки, каблук-рюмка. Пока модницы с замиранием сердца

ждут возвращение низкой талии на джинсах, мировые иконы стиля уже примеряют

новый тренд — расклешенные легинсы.

По мнению

экспертов стиля, именно эта модель брюк удлиняет ноги, выгодно подчеркивает

пропорции фигуры и подходит под разные случаи жизни. Такие брюки можно надеть

как днем с кроссовками и толстовками, так и вечером с каблуками и корсетом.

Вещичку уже

добавили в свой гардероб Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Матильда Джерф и другие

блогеры. Они успели засветиться в брюках и на неделе моды в Милане, и во время

ежедневных дел в родных городах. Однако, брюки подойдут и обычным девушкам. Они

прекрасно впишутся в офисный стиль, при этом добавят расслабленности и комфорта.

Кроме этого,

такие леггинсы помогут разнообразить гардероб. Когда джинсы всех цветов и форм

уже приелись, а офисные брюки слишком официальны, это лучший выбор. Удобно,

когда можно выбирать низ под разное настроение. В общем, трендсеттеры сошлись

во мнении — надо брать!