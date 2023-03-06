 

WSJ: США подозревают Китай в шпионаже через портовые краны

06.03.2023, 2:31, Новости дня
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Власти США опасаются, что Китай может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, на которых расположены сенсоры для получения информации, информирует The Wall Street Journal.

Источники The Wall Street Journal заявили, что краны производства компании ZPMC могут представлять опасность,  поскольку на них установлены сенсоры, которые способны определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что Китай якобы при помощи сенсоров может получать информацию о материалах для поддержки американских военных операций по всему миру. Уточняется, что китайские краны работают в портах по всей территории США и ими пользуются, в том числе, американские военные.

Накануне газета The Mail on Sunday сообщила, что военным британской Специальной авиадесантной службы в составе сухопутных войск запретили пользоваться социальной сетью TikTok на рабочих телефонах из-за опасений возможного шпионажа РФ и Китая.

В Белом доме США заявили, что администрация президента Джо Байдена считает китайскую социальную сеть TikTok проблемой, угрожающей национальной безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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