Воздушную тревогу объявили в Киеве
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Воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на понедельник, взрывы слышны в Киевской области и пригороде Днепропетровска, сообщили украинские СМИ.
Воздушную тревогу объявили в Киеве, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, передает RT.
Между тем, украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области, а также в пригороде Днепропетровска, передает РИА «Новости».
Ранее воздушную тревогу объявили в нескольких районах Украины, в том числе в Киевской области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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