Воздушную тревогу объявили в Киеве

Воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на понедельник, взрывы слышны в Киевской области и пригороде Днепропетровска, сообщили украинские СМИ.

Воздушную тревогу объявили в Киеве, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, передает RT.

Между тем, украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области, а также в пригороде Днепропетровска, передает РИА «Новости».

Ранее воздушную тревогу объявили в нескольких районах Украины, в том числе в Киевской области.

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