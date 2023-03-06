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06.03.2023, 2:31, Новости дня
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Воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на понедельник, взрывы слышны в Киевской области и пригороде Днепропетровска, сообщили украинские СМИ.

Воздушную тревогу объявили в Киеве, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, передает RT.

Между тем, украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области, а также в пригороде Днепропетровска, передает РИА «Новости».

Ранее воздушную тревогу объявили в нескольких районах Украины, в том числе в Киевской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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