Глава МИД Венгрии Сийярто: Прекращение огня завершит конфликт на Украине
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Санкции Евросоюза не помогли завершить конфликт на Украине, необходимо прекратить огонь, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, ЕС ввели уже десять санкционных пакетов, но к разрешению конфликта это не привело, не поставило на колени Россию, а навредило Европе, передает ТАСС.
Министр отметил, чтобы остановить конфликт необходимо сесть за стол переговоров и прекратить огонь. По его словам, Венгрия не посылает на Украину оружие, потому что продолжает выступать за мир.
Ранее премьер – министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о мире со стороны РФ будут вестись не с Украиной, а с Соединенными Штатами.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад осознал невозможность поражения РФ на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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