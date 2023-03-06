 

Глава МИД Венгрии Сийярто: Прекращение огня завершит конфликт на Украине

06.03.2023, 2:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Санкции Евросоюза не помогли завершить конфликт на Украине, необходимо прекратить огонь, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, ЕС ввели уже десять санкционных пакетов, но к разрешению конфликта это не привело, не поставило на колени Россию, а навредило Европе, передает ТАСС.

Министр отметил, чтобы остановить конфликт необходимо сесть за стол переговоров и прекратить огонь. По его словам, Венгрия не посылает на Украину оружие, потому что продолжает выступать за мир.

Ранее премьер – министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о мире со стороны РФ будут вестись не с Украиной, а с Соединенными Штатами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад осознал невозможность поражения РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.20 / Открыт новый вид доисторического крокодила

25.07.20 / Китай выразил протест США в связи с проникновением на территорию консульства в Хьюстоне

28.12.20 / В США произошла перестрелка в тюрьме

12.11.21 / Швец: “Укрпошта” в условиях информационной войны предлагает издателям реализацию их газет на условиях 100-процентного списания. На кого работаете?

04.11.20 / Личные вещи пропавшего сооснователя Skillbox нашли на пляже в Сочи

24.11.20 / Три сотрудника полиции Киева похитили львовянина и требовали $10 тыс.

18.03.21 / Названо число желающих восстановления СССР россиян

28.02.21 / В Украине за сутки от коронавируса привили 90 человек

06.08.22 / СКЦ разрешил выход четырех судов с продовольствием из портов Украины

05.11.21 / Цимбалюк: Путин должен на себя пенять. Он разбудил украинского зверя, и пощады им не будет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика