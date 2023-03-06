Глава МИД Венгрии Сийярто: Прекращение огня завершит конфликт на Украине

Санкции Евросоюза не помогли завершить конфликт на Украине, необходимо прекратить огонь, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, ЕС ввели уже десять санкционных пакетов, но к разрешению конфликта это не привело, не поставило на колени Россию, а навредило Европе, передает ТАСС.

Министр отметил, чтобы остановить конфликт необходимо сесть за стол переговоров и прекратить огонь. По его словам, Венгрия не посылает на Украину оружие, потому что продолжает выступать за мир.

Ранее премьер – министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о мире со стороны РФ будут вестись не с Украиной, а с Соединенными Штатами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад осознал невозможность поражения РФ на Украине.

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