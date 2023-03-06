Ошибки стиля и модные тренды, которые укорачивают ноги: чего следует избегать

Короткие ноги можно легко визуально удлинить с помощью подходящей одежды. Но женщинам с такой особенностью телосложения подходят далеко не все вещи, которые предлагает современная мода. Существуют такие ошибки стиля, которые зрительно укорачивают ноги. Это делает силуэт непропорциональным. В статье мы расскажем, каких моделей одежды и обуви следует избегать женщинам с короткими ногами.

Одежда не по росту и размеру

Избегайте покупки одежды, которая не подходит для вас идеально. Вещи должны соответствовать вашему росту и телосложению. Это особенно касается длины брюк. Штанины не должны складываться или скатываться над обувью, иначе ноги будут выглядеть короче.

Длинные топы

Длинные топы вытягивают торс, но укорачивают ноги. Вы можете исправить ситуацию, заправив их в брюки. Но лучше отдавать предпочтение жакетам и рубашкам длиной от талии до бедер. Они визуально удлиняют нижнюю часть тела.

Юбки и брюки с низкой посадкой

Брюки и юбки с низкой линией талии удлиняют верхнюю часть тела и укорачивают ноги. Поэтому таких фасонов лучше избегать. Чтобы ноги выглядели длиннее, выбирайте брюки и юбки с завышенной линией талии.

Многие эксперты советуют носить узкие джинсы или брюки темного цвета с высокой посадкой. Они визуально делают ноги более длинными и стройными. Сочетайте такие вещи с обувью на каблуке аналогичного цвета.

Если вам нравятся расклешенные брюки, то выбирайте изделия темного цвета и с завышенной талией. Комбинируйте их с обувью на каблуке или платформе. Следите, чтобы широкие брюки соответствовали вашему росту.

Брюки с украшениями и большими карманами

Избегайте джинсов с множеством декора и брюк с большими накладными карманами. Они сделают ваш силуэт коренастым. Также избегайте брюк с низкими задними карманами.

Выбирайте брюки лаконичного фасона с четким силуэтом. Они зрительно удлиняют ноги. Вы также можете создать монохромный образ, выбрав брючный костюм с коротким жакетом длиной до талии. Если вы одеты в один цвет с головы до пят, то ваша фигура выглядит высокой и стройной.

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Ошибки с длиной платья

Юбка длиной до пят в сочетании с обувью без каблука делает ноги короткими. Такого фасона нужно избегать.

Женщинам с короткими ногами лучше выбирать длину миди. Желательно, чтобы юбка заканчивалась посреди голени. Такое платье следует сочетать с обувью на каблуке.

Длинное платье А-силуэта

Длинное платье А-силуэта может визуально укоротить ноги, если оно полностью скрывает их. Кроме этого, оно может сделать нижнюю часть вашей фигуры слишком объемной и громоздкой.

Если вам нравится платье до пят А-силуэта, то надевайте под него туфли с удлиненными носками. Они должны выглядывать из-под подола юбки. Вы также можете выбрать модель платья с высокими разрезами, которые позволят вам продемонстрировать ноги.

Брюки-кюлоты с носками

Брюки-кюлоты не следует надевать с носками. Это не только укорачивает ноги, но и делает вас ниже ростом. Поэтому от носков лучше вовсе отказаться.

Брюки-кюлоты следует носить либо с ботильонами и сапогами, край которых уходит под штанины, либо с открытыми босоножками и сандалиями. Они также хорошо сочетаются с мюлями и туфлями-лодочками.

Неподходящая обувь

Избегайте обуви с ремешками на щиколотках. Такие детали прерывают линию ног и делают ее короче. Обувь подобной модели следует носить только с мини-юбкой или короткими шортами.

Отдавайте предпочтение обуви на высоких, но устойчивых и удобных каблуках. Убедитесь, чтобы вы себя чувствуете в ней комфортно. Старайтесь выбирать туфли, которые соответствуют по цвету вашему остальному образу.

Заключение

Женщинам с короткими ногами следует внимательно подходить к выбору одежды. Удачно подобранные вещи помогут сделать ваш силуэт удлиненным и стройным.