Bloomberg – Байден намерен решить «проблему» технологических достижений Китая

В Вашингтоне обеспокоены тем, что американские инвестиции в сферу инноваций Китая могут быть использованы для наращивания военно-технологической мощи Пекина, пишет Bloomberg. Поэтому действующая администрация предложила набор мер, нацеленных на ограничение потока финансов в КНР, которые должны затронуть процесс разработки суперкомпьютеров и развития искусственного интеллекта, отмечает автор материала.



AP

Американские чиновники, занимающиеся вопросами иностранных инвестиций, обнаружили, что приток финансовых средств из США в Китай зачастую приносит не только материальные выгоды, но и даёт китайским компаниям управленческий и технический опыт, что помогает им быстрее расти. В Вашингтоне опасаются, что разработка передовых технологий может усилить разведывательные и военные возможности страны-соперника, пишет Bloomberg.

В связи с этим администрация Байдена планирует ввести новые меры экспортного контроля за новейшими типами полупроводников, новое руководство по аудиту инвестиций КНР в США, а также ограничить приток американских финансовых вложений в проекты в сферах искусственного интеллекта, дешифровки и преодоления систем защиты, создания суперкомпьютеров. Иными словами, власти Штатов существенно расширяют набор законодательных инструментов, нацеленных на решение проблемы технологического прогресса Поднебесной, отмечает автор.

На данный момент для американских компаний нет ограничений на инвестирование в технологический сектор Китая, однако в эту пятницу администрация представила конгрессу два обзорных документа с указанием стоимости внедрения новых мер, что планируется включить в бюджет на 2024 год. «Это хороший первый шаг к тому, чтобы американские инвестиции не подпитывали возможности Коммунистической партии Китая и не создавали ситуацию опасной зависимости», — цитирует издание слова Розы Делауро, председателя комитета по ассигнованиям палаты представителей.

Министерство торговли США уже ведёт обширный список физических и юридических лиц Китая, которым запрещено получать определённые виды экспортных товаров американского производства, но новая правительственная программа ограничений будет более комплексной: в частности, инвестиции, попадающие под её действие, будут блокироваться. «Сейчас продолжается работа по обеспечению чётких определений и рамок, необходимых для… достижения задачи предотвращения использования капитала и опыта США так, чтобы национальная безопасность страны оказывалась под угрозой. При этом программа не должна быть чрезмерно обременительной для американских инвесторов и бизнеса», — говорится в отчёте, представленном конгрессу правительством.