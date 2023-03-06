Independent – Китай продолжает наращивать оборонные расходы — и это беспокоит Запад

Китай в нынешнем году снова повысит расходы на свои вооружённые силы — это подтверждают представители китайских властей, настаивая, впрочем, на том, что укрепление НОАК лишь поможет сохранить стабильность и мир во всём мире, пишет The Independent. Как подчёркивается в материале издания, продолжающаяся модернизация китайских ВС вызывает серьёзные опасения у западных стран — как в связи с тайваньским вопросом, так и в контексте российской СВО на Украине.



AP

Анонсированное Китаем наращивание оборонного бюджета стало ответом Пекина на ряд «сложных вызовов в плане безопасности», с которыми сталкивается сейчас страна, и направлено на то, чтобы обеспечить КНР возможность «осуществлять свои обязанности в качестве крупной державы», пишет британская The Independent. По информации издания, об этом в субботу заявил, общаясь с журналистами, пресс-секретарь первой сессии Всекитайского съезда народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Ван Чао.

Как отмечается в материале The Independent, уточнять, окажется ли предстоящее увеличение расходов на вооружённые силы более масштабным, чем в прошлом году, когда Китай повысил оборонные траты на 7,1%, Чао не стал. Между тем чиновник отметил, что уровень обoронных расходов Пекина по отношению к ВВП на деле сохраняется на стабильном уровне, а модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «не будет нести угрозу ни одной стране». «Напротив — она окажет исключительно положительное влияние как на поддержание стабильности в регионе, так и на сохранение мира во всём мире», — приводит слова Ван издание.

«Оборонные расходы Китая остаются на более низком уровне, чем в среднем по миру, и их увеличение — адекватный разумный шаг», — также заявил пресс-секретарь.

По данным Всемирного банка, в 2021 году Китай выделил на нужды армии 1,7% своего ВВП, тогда как США, которым приходится «выполнять многочисленные обязательства в плане безопасности за рубежом», потратили на вооружённые силы 3,5% внутреннего валового продукта, пишет The Independent. В свою очередь, в минувшем году Пекин потратил на армию 1,45 трлн юаней, или $229 млрд. Китайские власти утверждают, что наращивания расходов уходят главным образом на улучшение материального обеспечения и быта военнослужащих. Вместе с тем эксперты отмечают, что расходы на вооружения, большую часть которых Китай теперь не закупает у России, а производит самостоятельно, в оборонном бюджете не учитываются, пишет газета.

Благодаря тому, что Китай уже больше 20 лет регулярно наращивает оборонный бюджет, НОАК смогла укрепить весь свой спектр сил и средств: теперь Пекин не только обладает самыми многочисленными в мире регулярными сухопутными силами, но и имеет в своём распоряжении крупнейший на планете флот, огромные запасы ракетных вооружений и множество образцов высокотехнологичной военной техники, отмечает обозреватель британского издания. Кроме того, КНР уже создала в африканском государстве Джибути свою первую зарубежную военную базу, а также ведёт работы по переоборудованию военно-морской базы Реам в Камбодже, которая может позволить ей сохранять практически перманентное присуствие в Тайваньском заливе.

Модернизация НОАК вызывает серьёзное беспокойство у США и их союзников — и в особенности они тревожатся за Тайвань: Пекин неоднократно выражал готовность при необходимости взять контроль над островом, который он считает своей территорией, военными средствами, напоминает журналист The Independent. В результате Вашингтон развернул поставки вооружений тайваньским властям, предоставив им различные наземные комплексы, ракеты ПВО и истребители F-16. В свою очередь, Тайвань недавно увеличил срок службы по призыву с четырёх месяцев до года и вот уже некоторое время работает над восстановлением своей оборонной промышленности, подчёркивает автор.

Огромные арсеналы Китая вызывают на Западе опасения и другого рода: поскольку РФ в рамках своей спецоперации на Украине расходует огромное количество артиллерийских боеприпасов и другой амуниции, в США и других странах некоторое время назад стали высказывать предположения, что Пекин может начать предоставлять Москве военную помощь, также упоминается в материале The Independent. Об этом, в частности, заявлял недавно глава американского Госдепа Энтони Блинкен. Пекин, впрочем, продолжает настаивать на том, что у его дружбы с Россией «нет границ», и упорно не желает критиковать Москву в связи с украинским конфликтом, обвиняя США и НАТО в том, что они сами его спровоцировали, пишет газета.