В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по Донбассу 99 различных боеприпасов

ВСУ за минувшие сутки 18 раз обстреляли населенные пункты республики, выпустила 99 различных боеприпасов, среди которых 20 снарядов РСЗО неустановленной модели, сообщил в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В Telegram-канале представительства сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили по ДНР 99 различных боеприпасов, включая два снаряда из HIMARS и 20 снарядов РСЗО неустановленной модели. «Прилеты» зафиксированы в Донецке, Михайловке, Пантелеймоновке, Горловке, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Макеевке, Владимировке, Никольском и Волновахе.

Есть пострадавшие, подросток подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе Запорожской области прогремели два взрыва, предположительно сработала ПВО.

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