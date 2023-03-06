В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по Донбассу 99 различных боеприпасов
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ВСУ за минувшие сутки 18 раз обстреляли населенные пункты республики, выпустила 99 различных боеприпасов, среди которых 20 снарядов РСЗО неустановленной модели, сообщил в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале представительства сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили по ДНР 99 различных боеприпасов, включая два снаряда из HIMARS и 20 снарядов РСЗО неустановленной модели. «Прилеты» зафиксированы в Донецке, Михайловке, Пантелеймоновке, Горловке, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Макеевке, Владимировке, Никольском и Волновахе.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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