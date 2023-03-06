Командир российского штурмового отряда сообщил об оперативном окружении Артемовска с гарнизоном ВСУ в 12 тыс.человек

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06.03.2023, 1:35, Новости дня
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Российские войска контролируют 40% Артемовска (Бахмут), город находится в оперативном окружении, а ВСУ выводят боеспособные подразделения на второй рубеж обороны по линии Константиновка – Краматорск – Славянск, заявили в ЧВК «Вагнер».

Один из командиров ЧВК «Вагнер» герой РФ «Лотос» рассказал военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу, что группировка ВСУ в Артемовске находится в оперативном окружении, все дороги – под огневым контролем.

По его словам, основная линия снабжения ВСУ проходит через населенный пункт Хромово, его необходимо взять, а также перерезать полевые дороги до Ивановского. «Лотос» отметил, что российские войска контролируют 40% города, а ВСУ спешно выводят боеспособные подразделения, чтобы занять второй рубеж обороны по линии Константиновка – Краматорск – Славянск.

«В Бахмуте остаются подразделения теробороны и, по нашим сведениям, «Грузинский легион». Общая численность – до 12 тыс. человек. Противник постоянно подвозит резервы для удержания коридора из Артемовска, чтобы мы не смогли замкнуть свои клещи», – сообщил «Лотос».

Он также заявил, что украинцы подорвали дамбу Северного ставка, огнем артиллерии пробили брешь Берховского водохранилища, что привело к  подтоплениям района Берховки, южной части Парасковиевки и южной части Красной горы. По словам бойца, таким образом ВСУ пытаются сбить темпы наступления российских войск, не дают возможность быстро переправиться и зайти в центральную часть Бахмута.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений.

В ДНР сообщили, что зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась.

О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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