 

Полковник ВСУ Черник заявил о намерении Киева «истощить блокадой» население Крыма

06.03.2023, 1:35, Новости дня
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Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, для этого необходимо разрушить Крымский мост при помощи дальнобойных ракет и авиации, сообщил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник.

Черник считает, что с точки зрения военной логики блокада Крыма на истощение не такое «прям сверхсложное задание». Он заявил, что для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост, для чего необходимы дальнобойные ракеты и американские F-16 в больших количествах, передает РИА «Новости».

Ранее опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

В Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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