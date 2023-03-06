Куртки-бомберы для женщин на весну 2023 года: какие трендовые модели сезона могут украсить любой наряд

Куртки-бомберы изначально были предназначены для пилотов. Сейчас они стали элементом повседневной моды. Весной 2023 года они будут важной частью женского гардероба. Это удобная и практичная одежда, которую можно легко вписать в любой образ. В статье мы расскажем о трендовых моделях курток-бомберов, которые украсят любой наряд.

Трендовые цвета

Абсолютным хитом весны 2023 года станут куртки-бомберы цвета хаки и оливково-зеленых тонов. Это вечная классика, которая никогда не устареет.

Если вам нравятся нейтральные цвета, то выбирайте черные, бежевые и кремовые тона. Они будут очень популярны этой весной. Для женщин, предпочитающих веселые оттенки, современная мода предлагает куртки-бомберы розово-красного и фиолетового цвета.

Классические атласные куртки-бомберы

Эти куртки-бомберы изготавливают из ткани, представляющей собой смесь шелка и полиэстера. Они помогут вам создать как повседневный, так и нарядный образ.

Если вы любите элегантный стиль, то сочетайте атласный бомбер с платьями и юбками. Для создания повседневного образа наденьте куртку с джинсами или мешковатыми брюками, а также с футболкой или вязаным свитером.

В стиле оверсайз

Большие куртки-бомберы в стиле оверсайз подходят для непринужденного повседневного стиля. Их можно носить с просторными джинсами или широкими брюками-карго. Дополните свой образ удобными кроссовками.

Преимуществом больших курток-бомбером является то, что их можно надевать поверх объемной одежды, например, толстовки с капюшоном или толстого вязаного свитера. Это идеально подходит для холодных дней ранней весны. Такая куртка не будет выглядеть слишком обтягивающей.

Большую куртку-бомбер можно сочетать и с более элегантной одеждой, например, с облегающими платьями. Дополните свой образ женственными туфлями-лодочками или ботильонами на шпильке.

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Конфетные оттенки

Весной 2023 годы будут популярны куртки-бомберы не только классических, но и конфетных оттенков. Будут актуальны модели сиренево-фиолетового, небесно-голубого и розового цвета. Если вы любите нежные тона, то в вашем гардеробе должно найтись место для такой куртки.

Куртка-бомбер конфетных тонов станет ярким акцентом вашего образа. Сочетайте ее с джинсами и свитерами нейтральных оттенков, а также с лоферами или туфлями на толстой подошве.

Популярные ткани

Для холодной погоды выбирайте куртку-бомбер из теплой ткани. Для ранней весны идеально подойдут изделия с утеплителем и трикотажным воротником. Вы также можете выбрать бомберы из кожи, этот материал отличается хорошей морозостойкостью.

В теплое время года наденьте куртку-бомбер из хлопка, льна или полиэстера. Для дождливой весенней погоды подойдут изделия из водоотталкивающей ткани, а для прохладных дней – вещи из пушистых и ворсистых материалов.

С чем носить

Куртки-бомберы можно носить не только с традиционными джинсами. Весной 2023 года в моде будут следующие комбинации:

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“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода с брюками-бомберами; легинсами; брюками чинос.

Далее мы подробно рассмотрим эти трендовые сочетания.

С брюками-бомберами

Бомберы – это брюки со складками на талии, которые располагаются как спереди, так и сзади. Они также отличаются высокой посадкой. Такие брюки являются частью официального и делового образа, но их можно вписать и в повседневный стиль.

Эта модель идеально сочетается с курткой-бомбером. Такие брюки удобны и не сковывают движений, в отличие от узких джинсов.

С легинсами

Куртки-бомберы гармонично сочетаются с легинсами. Это удобная и комфортная комбинация. Леггинсы изготавливаются из эластичных тканей, которые хорошо пропускают воздух.

Сочетайте легинсы с приталенной курткой-бомбером и кроссовками или лоферами. Это поможет вам создать непринужденный, но стильный образ.

С брюками чинос

Чинос – легкие и свободные брюки из хлопка. Они отличаются удобной посадкой и прямыми штанинами. Такая модель отлично сочетается с курткой-бомбером.

Брюки чинос помогут вам создать нарядный образ. Выбирайте модели цвета хаки, а также темно-синих и оливковых тонов. Такой фасон брюк отлично сочетается с высокими кроссовками.

Брюки чинос подходят для дам разной комплекции. Они красиво смотрятся на полноватых женщинах, так как подчеркивают фигуру, но скрывают выпуклости.

Заключение

Весной 2023 года вам стоит добавить в свой гардероб модную куртку-бомбер. Это универсальная вещь, которая поможет вам создать как элегантный, так и непринужденный образ. Она подходит женщинам любого возраста.