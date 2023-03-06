Смузи, колдбрю, с кешью: диетические напитки с кофе, которые помогут и заряжаться бодростью, и худеть, и поправлять здоровье

Нет никаких сомнений в том, что кофе является одним из самых потребляемых напитков во всем мире. И у каждого свои предпочтения в его приготовлении. Согласно многолетним исследованиям, в умеренных количествах кофе полезен для здоровья. Однако некоторые распространенные добавки к кофе, такие как сливки, сахар и искусственные подсластители, могут снизить его положительное воздействие на здоровье. Если вам нравится кофе, не стоит от него отказываться. В сегодняшней статье представлено несколько примеров диетического варианта этого напитка, которые будут полезны для организма, помогут похудеть и придадут желаемый заряд бодрости.

Кофейный смузи

Если вы любите начинать свой день со смузи, но не хотите отказываться от кофеина, то этот рецепт может стать для вас отличным выбором. Приготовьте кофе, как обычно, затем поставьте его в холодильник на несколько часов. Очистите банан, нарежьте его небольшими кусочками и заморозьте. Когда обе части будут готовы, их можно отправить в блендер. Добавьте овсяные хлопья, молоко и по желанию арахисовое масло, все перемешайте до однородной массы. Затем просто наслаждайтесь этим холодным лакомством.

“Пуленепробиваемый” кофе Bulletproof

Одним из фаворитов тех, кто придерживается кетодиеты, является сливочный кофе Bulletproof. На самом деле этот рецепт подразумевает добавление сливочного масла прямо в кофе, чтобы он давал вам больше энергии благодаря более высокому содержанию жира. Сварите напиток, как обычно, затем перелейте его в блендер. Добавьте немного сливочного и кокосового масла (по столовой ложке будет вполне достаточно). Накройте крышкой и, пока напиток еще теплый, перемешайте до образования пены. Затем перелейте в любимую чашку и наслаждайтесь. Если вы хотите разнообразия вкуса, можете добавить различные ароматизаторы, например корицу.

Колдбрю

Колдбрю получается не такой кислый, как кофе, приготовленный традиционным способом. Поэтому, если вы один из тех людей, которые наливают много молока или добавляют больше сахара из-за слегка горьковатого вкуса, то вам абсолютно точно стоит попробовать этот рецепт. Нужно крупно смолоть целые кофейные зерна, затем смешать с водой в герметичной емкости.

Дайте напитку отстояться, снова перемешайте и поставьте в холодильник минимум на 18 часов. По прошествии этого времени возьмите маленькую миску, положите на нее фильтр для кофе, подойдет и чистое кухонное полотенце. Аккуратно налейте в него кофе. Вы можете добавить больше льда, воды или молока, в зависимости от собственных вкусовых предпочтений.

Кофейный смузи со льдом

Если вы хотите одновременно больше кофеина и белка, приготовьте вкусный коктейль со льдом без добавления сахара. Сварите порцию эспрессо, налейте его в блендер, затем добавьте 2 столовые ложки протеинового порошка с ванильным вкусом, чашку молока кешью и добавьте немного протертых фиников. Вы также можете использовать другое молоко на растительной основе. После смешивания перелейте в стакан, добавьте лед и перемешайте, пока не будет достигнута желаемая консистенция.

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С кешью

Если вы хотите выпить простой, но вкусный кофе со сливками, не пропустите этот рецепт. Заварите чашку крепкого кофе. Измельчите четверть чашки орехов кешью в блендере. Добавьте столовую ложку меда, щепотку морской соли и перемешайте все ингредиенты вместе с кофе. Когда напиток станет гладким и кремообразным, просто налейте его в кружку и наслаждайтесь.

Какие специи стоит добавлять в кофе

Чтобы сделать свой утренний напиток еще полезнее и вкуснее, просто добавьте щепотку специй:

Корица — отличная приправа, и не только для свежеиспеченного печенья. Она богата рядом защитных соединений и обладает одним из самых высоких антиоксидантных свойств среди специй. Корица является одной из самых полезных специй для здоровья сердца. Чтобы насладиться этими свойствами, просто посыпьте небольшое ее количество поверх кофе. Грибной порошок имеет ряд преимуществ для здоровья, о которых многие не знают. Известно, что он обладает противовирусными, противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами. Грибной порошок можно добавлять в кофе, смузи или заваривать с ним чай. В некоторых кафе можно найти не только кофе с маття, но и с куркумой. Куркума уникальна из-за входящего в состав куркумина. Он обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, помогает детоксикации печени и улучшает пищеварение.

Еще один простой способ добавить ароматную пряность в кофе — посыпать имбирным порошком. Имбирь, как считается, помогает снизить уровень холестерина, улучшить пищеварение, иммунитет, облегчить боль в горле и многое другое. Во многих восточных странах имбирный кофе считается деликатесом. Итак, если вы боретесь с тошнотой, мышечными болями или плохим обменом веществ, то имбирный кофе определенно стоит попробовать.

В сегодняшней статье представлено несколько рецептов полезного для здоровья кофе. И этот напиток может способствовать хорошей работе организма, если употреблять его в меру.