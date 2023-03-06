Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России из-за рекламы с флагом Франции и буквой V

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик с флагом Франции и буквой V, в котором он усмотрел использование «российской» символики.

Подоляк счел, что «элитный дом моды» ориентирован на «русских нуворишей» и решил публично поиграть с «символами агрессии», передает ТАСС.

Ранее проукраинские пользователи Instagram* (принадлежат корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) раскритиковали бренд Louis Vuitton за символ компании V и французский флаг.

Напомним, после выхода рекламы Dior с березами в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни обвинили бренд в поддержке России, в частности спецоперации, другие – порадовались, что отмены русской культуры не произошло.

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