МИД: РФ готовит упрощение визового режима с шестью странами
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Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, включая Индию, Сирию и Индонезию, сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
По словам замминистра, проработка проектов межправительственных соглашений по упрощению визового режима ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Россия также готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами и еще семью странами.
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