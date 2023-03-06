МИД: РФ готовит упрощение визового режима с шестью странами

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, включая Индию, Сирию и Индонезию, сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

По словам замминистра, проработка проектов межправительственных соглашений по упрощению визового режима ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия также готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами и еще семью странами.

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