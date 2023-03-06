 

МИД: РФ готовит упрощение визового режима с шестью странами

06.03.2023, 0:15, Новости дня
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Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, включая Индию, Сирию и Индонезию, сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

По словам замминистра, проработка проектов межправительственных соглашений по упрощению визового режима ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия также готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с  Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами и еще семью странами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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