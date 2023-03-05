К 70-летию смерти Сталина – сравнение потерь царской России и СССР в двух мировых войнах

Потери России в Первой мировой войне составили свыше 2 миллионов убитыми на фронтах и свыше 3 миллионов пленных, потери гражданского населения Российской империи превысили 1 миллион человек.

Война продолжалась 1568 дней. В ходе войны её участницами стал ещё ряд стран: Япония, Румыния и другие. Численность воюющих армий превысила 37 млн человек. Общее количество мобилизованных в вооруженные силы – около 70 млн человек. Протяжённость фронтов составляла до 2,5–4 тыс. км. Людские потери сторон – около 9,5 млн убитых и свыше 20 млн раненых.

Общие прямые потери СССР (как военнослужащих, так и гражданских лиц в зоне боевых действий), под «мудрым» руководством Иосифа Сталина, во Второй мировой войне составили 26,6 млн человек.

Война продолжалась 1418 дней.

Даже за вместе взятый восьмилетний период первой мировой (1914-1918 гг.) и гражданской (1918-1922 гг.) войн, с их смертоносными эпидемиями (тифозными, холерными, малярийными и прочими) было убито, умерло от ран и болезней почти в три раза меньше — 10,3 млн человек. При этом убыль населения России в первую мировую войну (демографические потери военнослужащих и гражданского населения) составила 4,5 миллионов. Аналогичная убыль в гражданской войне — 8 млн. человек.

Число потерь нашей страны во второй мировой войне значительно превзошло вместе взятое количество людских потерь, понесенных в первой мировой и гражданской войнах.

Людские военные потери Германии и ее союзников, воевавших в Европе против СССР во Второй мировой войне, были велики и в значительной мере предопределили полный разгром и капитуляцию их вооруженных сил. Только безвозвратные потери составили более 8,5 млн человек. Общие же людские потери вооруженных сил Германии составляют более 13,5 млн человек, или 75% от числа мобилизованных и 46% от всего мужского населения Германии.