Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта

История

Православная

церковь чтит память преподобного Тимофея Олимпийского. В юности святой служил

рядом с горой Олимп, а потому его и прозвали Олимпийским.

Образ жизни у святого

был простой. Он жил один, часто скитался от одного места к другому. В дар ему

пришли особые способности исцеления и изгнания злой силы.

Дожил святой

Тимофей до почтенной старости.

Традиции и

приметы

В народе говорят,

что, если купить новую обувь — она будет служить долго.

Многие приметы

связаны с погодой. Старики в этот день старались выйти на улицу и погреть кости

на солнце.

Чтобы защитить

дом, разжигали костры. Этим огнем освещали пахотные поля и домашний скот.

Было принято

устаивать застолье и пышный праздник. В доме должен раздаваться смех и идти

долгий разговор.

А еще в этот день

записывали сны. Если снилось серебро и золото, значит скоро будет достаток.

Что нельзя делать

6 марта

Дела нужно

заканчивать, задачи незавершенными не оставляют.

Запрещено выпивать,

чтобы оберечь от дурных последствий.

Не рекомендуется

сажать и поливать растения, посаженные в этот день не вырастут.

Из дома не

выходили без крестика и глотка святой воды.