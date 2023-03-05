 

Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта

05.03.2023, 23:45, Разное
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История

Православная
церковь чтит память преподобного Тимофея Олимпийского. В юности святой служил
рядом с горой Олимп, а потому его и прозвали Олимпийским.

Образ жизни у святого
был простой. Он жил один, часто скитался от одного места к другому. В дар ему
пришли особые способности исцеления и изгнания злой силы.

Дожил святой
Тимофей до почтенной старости.

Традиции и
приметы

В народе говорят,
что, если купить новую обувь — она будет служить долго.

Многие приметы
связаны с погодой. Старики в этот день старались выйти на улицу и погреть кости
на солнце.

Чтобы защитить
дом, разжигали костры. Этим огнем освещали пахотные поля и домашний скот.

Было принято
устаивать застолье и пышный праздник. В доме должен раздаваться смех и идти
долгий разговор.

А еще в этот день
записывали сны. Если снилось серебро и золото, значит скоро будет достаток.

Что нельзя делать
6 марта

Дела нужно
заканчивать, задачи незавершенными не оставляют.

Запрещено выпивать,
чтобы оберечь от дурных последствий.

Не рекомендуется
сажать и поливать растения, посаженные в этот день не вырастут.

Из дома не
выходили без крестика и глотка святой воды.


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