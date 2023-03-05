Главный тренд весны-2023 – металлические ногти омбре: особенности, дизайны, техника

Металлик является цветом года с точки зрения дизайна ногтей, и модницы во всем мире экспериментируют с этим впечатляющим трендом, создавая невероятную красоту на ногтях. Становится все более популярной новая эстетика – тренд весны 2023 года – металлические омбре-ногти.

Дизайн омбре – это настоящий фаворит, который известен уже давно, но особенно набирает популярность именно сейчас. Градиентные эффекты продолжительное время царят на ноготочках красавиц, но сегодня дизайн плавного перехода одного цвета в другой немного видоизменился: к нему добавился металлический блеск.

Такой маникюр может быть как минималистичным, так и максимально эффектным. Приготовьтесь одеть свои ногти в дизайн металлического омбре, который является одновременно роскошным и элегантным.

Акценты с блестками

Если вы не любите яркого маникюра, все равно сможете носить металлическое омбре, а переливающихся элементов на ногтях может быть совсем немного. Более того, вы можете выбрать имитацию золота или серебра, чтобы удачно сочетать маникюр с вашими повседневными нарядами.

Если есть желание, можно сделать очень деликатный вариант французского маникюра, который предусматривает плавный переход одного цвета в другой с еле заметным мерцанием.

Максимально нежный

Если вы работаете в офисе, вполне возможно, вам необходимо следовать дресс-коду. В этом случае и маникюр должен быть очень сдержанным. Металлическое омбре может подстроиться практически под любой образ. Более того, такие ногти подойдут не только для сдержанных костюмов, но и уличного стиля, а также вечернего образа. Выберите максимально приближенный к цвету кожи оттенок и сочетайте его с белым, создав переход между этими двумя цветами.

Монохром

Дизайн может быть и полностью монохромным. Выберите два оттенка серого, чтобы создать невероятный переход.

Голографический металлик

Металлический блеск может быть еще и голографическим, что дополнительно усиливает эффект и позволяет создать ногти в диско-стиле. Под лучами солнца такой маникюр будет играть самыми разными оттенками, да и искусственное освещение тоже подчеркнет эту невероятную эстетику.

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Легко воплотить

Если вы обычно не посещаете маникюрный салон, а оформляете ногти дома, вовсе не обязательно обретать какой-то особенный опыт. Вы можете приобрести набор хромированного лака, который исключает использование специальной пудры. Создание эффекта металлического омбре будет предполагать нанесение базы, основного слоя лака и верхнего глянцевого слоя, который усиливает эффект металлического блеска.

Техника

Сначала подготовьте ногтевые пластины, очистив их поверхность и придав ногтям желаемую форму. Затем нанесите базовый лак телесного цвета на все ногти и позвольте этому слою высохнуть.

Затем наносится следующий слой для стабилизации. С помощью аппликатора необходимо распределить хромированную пудру по поверхности ногтей, чтобы получить желаемый зеркальный блеск, который вы можете сделать менее или более интенсивным. Для того чтобы закрепить дизайн, нанесите верхний слой топа, который будет иметь градиентный блеск.