 

Тонеры снова вернулись в ежедневный уход за кожей лица. Делаем все правильно

05.03.2023, 23:35, Разное
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Когда-то тоники широко использовались для ухода за жирной кожей. Они были распространенным средством для борьбы с акне. Затем популярность этих продуктов резко упала, так как они часто содержали спирт и пересушивали кожу. Сейчас тонеры снова вернулись в ежедневный уход за лицом. Их формула значительно усовершенствовалась и стала более безопасной. В статье мы расскажем о правильном использовании современных тоников.

Что такое тонер

Тонер используют после мытья лица, но перед нанесением сыворотки или увлажняющего крема. Это средство помогает сбалансировать pH кожи после применения щелочного мыла.

Современные тоники отличаются большим разнообразием. Они имеют более щадящий и нежный состав, чем аналогичные средства первого поколения. Они производятся на водной основе и не содержат спирта.

Преимущества тоника

Тонеры не заменяют умывания. Они удаляют частицы жира и макияжа, которые остаются после гигиенических процедур. Тем самым они подготавливают кожу к нанесению сывороток и увлажняющих кремов.

Современные тонеры решают разные проблемы – от акне до сухости и старения эпидермиса. Некоторые средства предназначены для жирной кожи, как и их предшественники. Например, продукты с салициловой и гликолевой кислотами устраняют чрезмерную сальность.

Однако в наши дни производятся тоники и для сухой кожи. В их состав входят увлажняющие ингредиенты. Некоторые современные составы представляют собой комбинацию тонера с плотной текстурой геля или лосьона.

Кому необходимо это средство

Тонеры можно использовать каждой женщине. Эти средства обладают многими полезными качествами. Важно лишь подобрать такой продукт, который подходит для ваших индивидуальных особенностей кожи.

Как использовать

После умывания смочите ватный диск в тонере. Проведите им по всему лицу, шее и зоне декольте.

Повторяйте эту процедуру ежедневно утром и вечером. Если ваша кожа начинает пересыхать или краснеть, то используйте тоник раз в день или через день.

Если вы используете продукт с вяжущей формулой для жирной кожи, то наносите его 1 раз в 2 дня.

На что обратить внимание

Косметологи рекомендуют обращать внимание на состав тоников. Эти средства должны содержать такие ингредиенты, которые специфичны для ваших проблем с кожей. Вот несколько примеров:

Розовая вода. Увлажняет сухую кожу. Ромашка. Снимает раздражение и воспаление. Масло чайного дерева. Борется с повышенной жирностью, бактериями и акне. Алоэ вера. Устраняет покраснение. Витамин E. Увлажняет и питает эпидермис. Растительные стволовые клетки. Обладают омолаживающими свойствами и борются с морщинами.

Заключение

Современные тоники отличаются от своих предшественников. Они не содержат агрессивных ингредиентов и не обезвоживают эпидермис. Вы можете подобрать такую формулу тонера, которая идеально подходит для вашего типа кожи.


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