Зеленский поручил восстановить поврежденную инфраструктуру к следующему отопительному сезону

Необходимо за полгода усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что необходимо подготовиться к следующему отопительному сезону уже сейчас: за полгода усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру. По его словам, работа уже началась, передает РИА «Новости».

Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.

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