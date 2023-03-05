 

Зеленский поручил восстановить поврежденную инфраструктуру к следующему отопительному сезону

05.03.2023, 22:50, Новости дня
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Необходимо за полгода усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что необходимо подготовиться к следующему отопительному сезону уже сейчас: за полгода усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру. По его словам, работа уже началась, передает РИА «Новости».

Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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