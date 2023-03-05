Hurriyet: В правящей партии предрекли победу Эрдогана на выборах президента Турции

Исход всеобщих выборов в стране, на фоне конфликта в оппозиции, предрешен, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов, пишет газета Hurriyet со ссылкой на правящую партию AK Parti.

Колумнист издания Абдулькадир Сельви заявил, что в АК Parti считают, что президент Эрдоган будет избран с большим числом голосов, чем он получил до сих пор, есть мнение, что исход выборов уже предрешен, они завершатся в первом туре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hurriyet.

По данным опроса общественного мнения компании Optimar, 43% турок готовы проголосовать за Эрдогана на президентских выборах, отрыв от ближайшего соперника Кемаля Кылычдароглу более 30%.

Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган отказался переносить выборы в Турции, они состоятся с 14 мая на 18 июня.

Альянс шести оппозиционных партий Турции планировал в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер СНР Кылычдароглу, но не исключено также выдвижение мэра Анкары Мансура Яваша. Пока кандидатура от оппозиции не согласована.

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