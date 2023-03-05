 

Hurriyet: В правящей партии предрекли победу Эрдогана на выборах президента Турции

05.03.2023, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исход всеобщих выборов в стране, на фоне конфликта в оппозиции, предрешен, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов, пишет газета Hurriyet со ссылкой на правящую партию AK Parti.

Колумнист издания Абдулькадир Сельви заявил, что в АК Parti считают, что президент Эрдоган будет избран с большим числом голосов, чем он получил до сих пор, есть мнение, что исход выборов уже предрешен, они завершатся в первом туре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hurriyet.

По данным опроса общественного мнения компании Optimar, 43% турок готовы проголосовать за Эрдогана на президентских выборах, отрыв от ближайшего соперника Кемаля Кылычдароглу более 30%.

Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган отказался переносить выборы в Турции, они состоятся с 14 мая на 18 июня.

Альянс шести оппозиционных партий Турции планировал в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер СНР Кылычдароглу, но не исключено также выдвижение мэра Анкары Мансура Яваша. Пока кандидатура от оппозиции  не согласована.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.20 / Google удалил рекламу компаний, взимающих плату за регистрацию для голосования

12.07.21 / Facebook поможет обучению домашних роботов

20.05.21 / “Агро Газ Трейдинг”: ГФС провела незаконные обыски в офисе компании, идет давление на руководство

17.02.21 / Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

06.02.22 / Лукашенко заявил, что “всегда” будет президентом Беларуси, если “будет тяжелая обстановка”

14.01.21 / Dantes показал, как принимает ванну с Дорофеевой

18.11.20 / Mainichi Shimbun надеется на «мир без ядерного оружия» при новом президенте США Байдене

15.02.21 / Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получит турбодизель V6 от Mazda

04.08.20 / В Сенате США призвали Вашингтон немедленно согласиться на продление ДСНВ

29.03.21 / На Кубани мужчину осудили на пожизненный срок за два изнасилования и убийство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика