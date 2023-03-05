Взрыв произошел в цеху коксогазового завода в подмосковном городе Видное

Взрыв произошел в цеху коксогазового завода в подмосковном Видном, загорелась насосная колонна с бензолом, сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

Источник сообщил, что произошел хлопок в цеху, загорелась насосная колонна с бензолом. Сообщается, что огнем охвачено все здание, передает ТАСС. АО «Московский коксогазовый завод» производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Предприятие входит в ПАО «Мечел».

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