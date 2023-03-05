 

Взрыв произошел в цеху коксогазового завода в подмосковном городе Видное

05.03.2023, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Взрыв произошел в цеху коксогазового завода в подмосковном Видном, загорелась насосная колонна с бензолом, сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

Источник сообщил, что произошел хлопок в цеху, загорелась насосная колонна с бензолом. Сообщается, что огнем охвачено все здание, передает ТАСС. АО «Московский коксогазовый завод» производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Предприятие входит в ПАО «Мечел».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.20 / В Кремле заверили в планах РФ продолжать помогать Донбассу

27.02.22 / Поветкин и Карякин поддержали «Операцию Z» на Украине

17.08.21 / Украинские спасатели, которые тушили пожары в Греции, вернулись домой – ГСЧС

07.04.21 / США: Возвращение в ДОН пошлет «неверный сигнал» России

21.07.21 / Салат с ананасом. Топ-5 самых вкусных, простых и недорогих рецептов

27.09.21 / Транзит российского газа в Венгрию через Украину может остановиться, несмотря на контракт до 2024 года – оператор ГТС

13.10.20 / Китай продлил приостановку рейса «Аэрофлота» Москва – Шанхай

04.02.21 / Главу президиума Боснии и Герцеговины допросили по делу об украинской иконе

21.02.22 / Образовательный процесс в школах подконтрольной части Донецкой и Луганской областей продолжается – Шкарлет

13.07.21 / Здание правящей партии закидали яйцами в Тбилиси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика