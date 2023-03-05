 

Финского министра Линтиля заподозрили в выступлении в пьяном виде

05.03.2023, 21:25, Новости дня
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Министра экономического развития Финляндии Мику Линтиля заподозрили в выступлении с речью от имени правительства в алкогольном опьянении, информирует общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Отмечается, что выступления было 29 апреля 2022 года, когда министр произносил речь от имени правительства. Опрошенные YLE в воскресенье гости, присутствовавшие на том мероприятии, отметили, что министр выглядел «слегка нетрезвым», передает РИА «Новости».

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее повторно попала в скандал. СМИ распространили видеозапись с вечеринки, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Ее заподозрили в употреблении наркотиков, сама премьер отметила, что не употребляла ничего, кроме алкоголя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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