Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
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Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги в Черниговской и Сумской областях Украины прозвучали в 21.08 мск, информирует РИА «Новости».
Накануне тревога звучала в Кировоградском, Полтавском, Днепропетровском и Николаевском регионах, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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