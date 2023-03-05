Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги в Черниговской и Сумской областях Украины прозвучали в 21.08 мск, информирует РИА «Новости».

Накануне тревога звучала в Кировоградском, Полтавском, Днепропетровском и Николаевском регионах, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

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