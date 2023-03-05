NR: Запад готовит сценарий завершения конфликта в Украине с разделением страны надвое

Страны Запада во главе с США планируют закончить конфликт в Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части, сообщил обозреватель National Review Ноа Ротман.

Ротман считает, что ВСУ не смогут выйти на границы 1991 года. Кроме того, контрнаступление и захват Донбасса и Крыма обойдутся Западу слишком дорого, поскольку потребуют огромного количества боеприпасов, техники, передает РИА «Новости».

Россия со своей стороны, пишет автор, не собирется уступать, в такой ситуации наиболее реалистичным выглядит сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров.

Ранее сообщалось, что невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму.

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