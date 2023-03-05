Скандалы: «Перемолоть ВСУ до весны»: обозреватель WSJ раскрыл секрет «Бахмутской мясорубки» ЧВК «Вагнер»

ВСУ несут крупные потери на Бахмутском направлении

Эффективное «перемалывание» противника подразделениями ЧВК «Вагнер» может сорвать планы Киева на весеннее наступление, сообщил обозреватель газеты The Wall Street Journal Ярослав Трофимов. Журналист упомянул недавнее высказывание основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, назвавшего главной целью «музыкантов» не столько взятие самого Бахмута, сколько максимально возможное выведение из строя личного состава ВСУ.

Так и получилось: ранее объявив город «неприступной крепостью» и не желая мириться с его утратой, киевские власти до последнего перебрасывали в данный район одни из лучших армейских подразделений.

«Такие потери в районе Бахмута угрожают способности Киева перейти в стратегическое контрнаступление после того, как весной закончится сезон грязи, и грунтовые дороги снова станут проходимыми», — написал Трофимов.

Признал вовлеченность большой группировки украинских войск под Бахмутом и командир батальона третьей штурмовой бригады ВСУ Горбатенко. В беседе с WSJ он подтвердил, что такая сила могла бы быть задействована в весеннем наступлении, но далеко не всем этим формированиям удалось пережить «Бахмутскую мясорубку».

В то же время Трофимов отмечает существенные различия в уровне подготовки украинских подразделений. И надлежащей связью они между собой обеспечены далеко не всегда, что играет на руку «оркестру».

«Командир одной из рот ВСУ рассказал, что его позиции были заняты “Вагнером” к югу от Бахмута, потому что соседний батальон, набранный из добровольцев с плохой подготовкой, покинул отведенный им район без предварительного предупреждения. По словам украинских командиров, тактика бойцов “Вагнера” заключается в том, чтобы нацеливаться на эти слабые подразделения», — поясняет журналист.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Основатель «оркестра» заявил, что клещи вокруг Бахмута спустя несколько месяцев ожесточенных боев, наконец, сжимаются.

Кирилл Куликов