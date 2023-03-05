Мнение: О Кире Булычёве

“Давно хочу поделиться одним своим парадоксальным открытием. Вполне возможно, что кого-то оно совершенно не удивит или вообще покажется пустяковым – но меня оно поразило. Более того, даже поняв, что к чему, я еще очень долго не мог заставить себя поверить в это!

Дело в том, что я детства считал писателя-фантаста Кира Булычева очень веселым, остроумным и легким автором, книги которого читать – одно удовольствие. Понятно, почему: такое впечатление у меня сложилось после булычовских “Приключений Алисы” в космосе – ну, помните? Со всякими Громозеками, планетами Шелезяка и т.п. По той книжке еще мультфильм в СССР сделали – и весьма неплохой (хотя книга, конечно, еще лучше).

После нее книги Булычева мне как-то не попадались – с фантастикой в СССР было напряженно. Но я был совершенно убежден, что и “взрослая” его фантастика тоже будет такой – легкой, веселой и остроумной. Ну, примерно как “Звездные дневники Ийона Тихого”, только по-русски. Потом прочел одну повесть, вторую… Что-то, помню, про какую-то рассыпающуюся реальность, про бессмысленную войну, инъекции в мозг… Ого! Я периодически, когда была возможность, брал все новые и новые книжки Булычова – и про город Гусляр, и про доктора Павлыша, и про какую-о фантастику на основе русских народных сказок.

Нет, шутить Булычов пытается всегда, и шутит чаще всего удачно. Остроумие ему точно присуще. Но какие миры он нам рисует, как он ЧУВСТВУЕТ жизнь… Мрачно. Безнадежно. Я теперь могу сказать уже с уверенностью: Булычов – просто чрезвычайно депрессивный автор! Все “Миры Кира Булычова” – изначально ХОЛОДНЫЕ. Автор смотрит на мир устало и безрадостно, все его шутки, по сути – шутки висельника.

Осадок, в общем, почти от всех писаний этого замечательного и весьма изобретательного фантаста – очень неприятный. Да. Имейте в виду.

Кроме “Алисы”, разумеется (2006).

Написал в этот же день ровно 17 лет назад, в 2006 году. С тех пор я, конечно, прочел еще 5-6 книг Кира Булычева (Игоря Можейко), и, пожалуй, только укрепился в своих выводах. Булычев – очень мрачный автор. Возможно, кстати, именно поэтому у него отменный юмор – говорят, что по-настоящему остроумными бывают только люди с истинно депрессивным мировоззрением; они так себя развлекают, чтобы не сойти с ума от давящего присутствия реальности.

А из последнего, что я прочел из Булычова, мне очень понравился “Любимец”, вроде бы одна из последних вещей чудесного автора “Алисы”, написанная им в начале 90-х, когда и он сам был уже стариком, и окружающая действительность совсем уж развеяла последние иллюзии. Очень занятый роман! Сюжет: Земля захвачена пришельцами, которые более всего напоминают… Больших Человекообразных Жаб. Человечество по большей части истреблено, но какая-то часть сохранилась, и из оставшихся основную массу используют на неквалифицированных работах, а некоторых – самых милых и забавных – Большие Жабы берут в свои дома в качестве… домашних животных. Этаких щеночков или котиков. Иногда даже выгуливают их на поводке, хвастаются самыми сообразительными друг перед другом (там, в общем, идет остроумная и злая пародия на нынешние нравы среди владельцев собак и кошек).

Действие романа происходит примерно через сто лет после покорения планеты, главный герой – Любимец – как раз такая домашняя как бы псинка…

В общем, мнение Кира о человечестве легко понять даже из этого краткого синопсиса. Но книга отличная, легкая и остроумная. Рекомендую.