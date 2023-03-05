Идеально для 8 Марта: идеи маникюра “мягкая девушка”, который будет в тренде всю весну

В последнее время все более популярным в нейл-арте становится тренд маникюра «мягкая девушка», который отлично подходит к 8 Марта. Впервые этот тренд дал о себе знать еще в 2019 году. Дизайн ногтей при этом сочетает элементы разных стилей, но по сути это настоящая девчачья эстетика, привлекательная и нежная.

Выбирая дизайн ногтей «мягкая девушка», вы принимаете вашу женственность, осознаете свою элегантность и подчеркиваете непревзойденность стиля. Обычно такой маникюр предусматривает использование пастельных оттенков, жемчужных переливов, милых рисунков и розовых мотивов.

Эстетика «мягкая девушка» – это больше, чем просто стиль, для некоторых это образ жизни.

Большинство тенденций в области маникюра в этом году включали сметные цвета и эффектные дизайны, эстетика «мягкая девушка» – это совершенная противоположность.

Женственный и изысканный

Эстетика «мягкая девушка» фокусируется на цветочных акцентах и светлых тонах. К дизайну ногтей в данном случае требуется тонкий подход, чтобы создать базовый маникюр, который будет сразу же узнаваем.

Выбирая дизайн для своих ногтей в стиле «мягкая девушка», обратите внимание на пастельные оттенки, рисунки в форме сердец, цветов и смайликов. Эта тенденция становится все более популярной среди девушек, так как охватывает более широкую культурную прослойку. В итоге удается получить милый маникюр, который подчеркивает женственность.

Приглушенные оттенки

Чрезвычайно важно правильно подобрать цвет для маникюра, чтобы подчеркнуть нейл-арт в стиле «мягкая девушка». Пусть это будут приглушенные оттенки розового, зеленого, фиолетового и желтого цветов.

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В одном дизайне можно совмещать сразу несколько пастельных оттенков. Если этот подход вам не по вкусу, вы можете предпочесть нюдовые цвета или прозрачную базу с блестками.

Правильно подберите форму

Помимо дизайна в стиле «мягкая девушка» важно еще и правильно подобрать форму ногтей. В данном случае лучше избегать острых кончиков, совершенно квадратных ногтей, хотя эти формы и не исключены.

В классическом варианте такой маникюр может быть представлен миндалевидными, круглыми или совсем короткими ногтями, которые будут смотреться максимально естественно. Если вы еще не определились с формой, вам просто следует представить себя в наряде, который является самым нежным и женственным в вашем гардеробе. Просто позвольте своему воображению разыграться, и оно выдаст вам ту форму ногтей, которая как нельзя лучше подойдет под дизайн «мягкая девушка».