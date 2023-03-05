 

Пранкер Вован прокомментировал блокировку своего канала на Youtube

05.03.2023, 20:20, Разное
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Пранкер Вован, настоящее имя Владимир Кузнецов, в разговоре с журналистами обсудил блокировку YouTube-канала “Шоу Вил”. По словам блогера, за два дня до этого площадка, на которой он публиковал шуточные видео для западных зрителей, была блокировался. Днем позже основной аккаунт “Шоу Вил” также был удален. Весной прошлого года Youtube-канал уже удалялся.

Вован считает, что причиной удаления канала стал пранк над министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом, а сам инцидент блогер называет “преднамеренной травлей”, целью которой было помешать людям увидеть другую точку зрения на Западную Европу. Тем не менее он не расстроился из-за блокировки, так как знал, что рано или поздно канал удалят.


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