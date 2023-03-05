Еврейский вопрос

Однажды он встал во весь рост перед учеником 5 «А» класса.

Я бежал по коридору, а Ефимов меня в спину толкнул. Я за Криулькиным бежал. Ефимов, жир, меня задержал, а Криулькин умчался. Я хотел ему бумажки за шиворот напихать. Месть. Он меня предал. Не дал мне транспортир на матеше. Мне Валя поставила за это «два». В журнал. Дневник я ей не дал. Она, конечно, не поверила, что я его забыл, но я заранее знал, что она не поверит, и спрятал его в брюки, за ремень заложил. Она обыскала портфель, а его там нет. Ладно, говорит, я твоей маме буду звонить. У тебя то тетради, то ручки, то транспортира нет. Как ты еще голову с собой носишь? И все из-за Криулькина. Криулькин, гад, я тебе припомню! Я показал ему кулак. Он мне тоже. И чуть звонок, он сорвался с места и бежать, а я за ним. У меня уже бумажки в кулаке, нарвал, приготовил. Девчонок посшибали. Бежим по коридорам, по лестницам, тараним младших, оббегаем старших. Три раза вокруг школы. Тут Ефимов, жир, на пути. Уйди, жиртрест, видишь, преследую! Но он не ушел. Ну как же, он историю повторяет, про штурм Измайлово. Отличник, умник. Я ему кулаком в живот, а он меня в спину. Я кричу ему: «Еврей!» — и дальше. А тут наш классный меня за шиворот — хвать! И спрашивает: «Говори, что значит слово «еврей»?

— Как что? Я испугался, вижу, он не шутит, вишу в его руке тряпичным зайцем. И не помню, чтобы мы это проходили. — Я не знаю!

— Что же ты орёшь? И воротник закручивает в кулак. Злится.

— Это ругательство такое! У нас все так обзываются!

— Ах, обзываются! — вижу, он совсем в ярость пришел. — Это не ругательство, а национальность! Как русский, немец, француз. Ничем не хуже! Кто был Маркс?

Я гляжу на него во все глаза и молчу.

— Я тебя спрашиваю, кто был Маркс? Эйнштейн? Мандельштам кто был?

Молчу.

— Бабель? Марк Шагал? Гейне?

Опять молчу.

— Не знаешь? А орешь! Свердлов кто был, один из создателей нашего государства?

— Еврей! — я догадался.

— Да, еврей! И чтобы ты не смел больше так обзываться! В каждой национальности есть умные и глупые, честные и подлые! Вот и обзови его болваном, идиотом, как хочешь, мало ли слов! Ты понял?

Фото: архив

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Фото: архив

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