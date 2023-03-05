 

Мнение: Дореволюционная школа в Ногинске, европейские методы преподавания и национальность Айвазовского

05.03.2023, 20:05, Разное
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1. В императорские времена образование в России было отличным — хоть и охватывало не 100% детей школьного возраста. За исправление проблемы особенно крепко взялся Николай II, который не только хотел сделать страну образованной, но и нуждался в квалифицированных кадрах для ускоренной индустриализации. Николай II построил несколько десятков тысяч школ, так что всеобщей школа стала бы примерно к 1925. Однако произошло то, что произошло, так что график образовательной реформы сдвинулись примерно на 10 лет вправо, а качество образования в России резко упало.

Блогер takoe-nebo приводит пример шикарной дореволюционной школы в городе Ногинске, который до 1930 года назывался Богородск (ссылка):
 
Дворец с парадной лестницей и роскошными мозаичными стенными панно. Нет, это не дом богача, это Ногинская средняя школа № 10. Архитекторы А.М. Марков, Карасев, 1908 год.

Построена для детей рабочих. Изначально это было двуклассное училище с шестилетним образованием при Богородско-Глуховской мануфактуре Арсения Морозова — на фабриках требовались грамотные работники.

Поначалу здесь обучались только мальчики — будущие рабочие фабрик. Обучение было бесплатным, детям выдавали чернила, линейки, набор столярных инструментов. В 1914 году система обучения изменилась, и школа стала восьмилетней, причем обучались в ней как мальчики, так и девочки (Источник).

2. Передовые методы преподавания в британских школах выглядят сейчас вот так (ссылка):
 
В школе имени Елизаветы II на британском острове Мэн произошёл большой скандал после того, как провести урок для 11-летних детей пригласили тр***тита. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошёл в городе Пил. Приглашённый тр***тит начал рассказывать детям, что существует 73 г***ра. Один из учеников возразил переодетому в женское платье гостю, сказав, что есть только два: мужчина и женщина. После этого тр***тит выгнал ребёнка из класса.

Такие методы воспитания вызвали обеспокоенность у родителей. В школе началась независимая проверка, которая показала, что были и другие сомнительные уроки. Так, выяснилось, что на одном из уроков детей 11–12 лет учили рукоблудию, а на другом — рассказывали об операциях по смене пола.

“Многие дети слишком травмированы, чтобы даже поговорить со своими родителями. Как родитель, вы не знаете, чему учат детей”, — отметила одна из местных чиновниц, Элиза Кокс.

Ранее Церковь Англии предложила новую концепцию о г***рно-нейтральном Боге, которая предполагала, что священники перестанут использовать мужские местоимения при обращении к Господу.

3. В США продолжается борьба вокруг национальности Ивана Айвазовского (ссылка):

Нью-йоркский Метрополитен-музей второй раз за месяц изменил подпись к картине «Корабль в лунном свете» художника Ивана Айвазовского (имя при рождении — Ованнес Айвазян). Данная информация появилась на официальном сайте на сайте галереи.

В частности, в культурном учреждении указали на армянское происхождение мариниста. «Привязанность художника к океану началась на его родине, в черноморском порту Феодосия в Крыму, тогда входившем в состав Российской империи, а теперь в Украину. Будучи членом давней армянской общины города», — сообщается в описании полотна.

Отмечается, что в декабре 2021 года на веб-странице галереи не было аннотации к картине, выставленной в ее собрании, а живописца указывали как русского. Однако в феврале 2023 года Метрополитен-музей дополнил подпись — Айвазовский был назван украинским художником.

Источник: Место для дискуссий


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