 

Додон обвинил Санду в наращивании госдолга Молдавии

05.03.2023, 20:00, Новости дня
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала GRT в Гагаузской автономии Молдавии обвинил главу республики Майю Санду в наращивании внешнего госдолга страны, который за два года вырос почти на 2 млрд долларов.

Он указал на то, что впервые в истории Молдавии государственный долг превышает 100 мдрд леев (примерно 5,4 млрд долларов). Политик отметил, что «каждый день пребывания Санду у власти обходится жителям страны дополнительно в 30-40 млн леев к госдолгу (примерно 1,6 мдн долларов), передает РИА «Новости».

Напомним, резко возросшая в 2022 году цена на газ и электроэнергию спровоцировала инфляцию, которая в ноябре достигла 31% в годовом выражении. В стране начались протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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