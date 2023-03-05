Минэнерго Украины назвало тупиковой ситуацию вокруг ЗАЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции выглядит тупиковой.

Он подчеркнул, что позиция Украины относительно ЗАЭС остается неизменной. Так, по его словам, любая зона нейтральности или любые переговоры касаемо договора вокруг ЗАЭС должны базироваться на демилитаризации станции, на выходе специалистов «Росатома» со станции, передает РИА «Новости».

В начале января глава «Энергоатома» Петр Котин в интервью Reuters призвал ООН направить миротворцев на Запорожскую АЭС без договоренности с Россией. В тот же день в интервью Bloomberg он заявил, что Украина должна «силой отобрать у РФ крупнейшую в Европе атомную электростанцию».

В Кремле после этого опровергли утверждения о том, что якобы существуют признаки намерения РФ оставить Энергодар и ЗАЭС. Там посоветовали не искать признаков там, «где их нет и быть не может».

—