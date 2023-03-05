 

Глава ЕК фон дер Ляйен: У ЕС отсутствуют доказательства поставки Китаем оружия для России

05.03.2023, 20:00, Новости дня
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У Европейского Союза нет доказательств намерения Китая поставить оружие России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом она добавила, что необходимо каждый день наблюдать. Вопрос о санкциях против Китая в случае поставки оружия фон дер Ляйен назвала «гипотетическим», на который можно будет ответить, когда это станет действительностью, передает РИА «Новости».

Напомним, Китай не снял с повестки дня вопрос поставок РФ летальных вооружений, власти Соединенных Штатов были бы рады увидеть шаги КНР, направленные на помощь Украине в самообороне, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Белого дома Джон Кирби.

До этого в ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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