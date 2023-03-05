 

Мнение: О самой позорной очереди в России

05.03.2023, 19:47, Разное
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Главной заслугой всеми порицаемых «либералов» стало то, что они избавили Россию от очередей советского времени, когда стоически выстаивать часами приходилось за всем. За добротной мебелью, за приличной одеждой, за удобной обувью, а в последние годы жизни #СССР — даже за молоком и табаком. Сейчас это кажется дикостью.

И всё же одну очередь прежние либеральные правители так и не смогли полностью ликвидировать.

Вот эту.

Каждый год в годовщину смерти советского диктатора Иосифа Сталина сотни людей приходят возложить алые гвоздики на его могилу у Кремлёвской стены. Потомки жертв по-прежнему воздают дань уважения своему палачу. Наследие которого всё ещё отравляет их жизнь и жизнь огромной страны.

Сегодняшние трагические события — во многом тоже следствие этой виктимной «благодарности», уникального примера, как стокгольмский синдром не отпускает целые поколения.

И не надо тут спекуляций, мол, «если бы не Сталин, страны бы уже давно не было» — рейхскомиссариат вместо неё в лучшем случае. Хотя история не терпит сослагательного наклонения, самую непосредственную роль в том, что план «Барбаросса» начал реализовываться 22 июня 1941 года, сыграла преступная политика Иосифа Сталина внутри страны и во внешних делах, из-за которой РККА потеряла комсостав и наиболее боеспособные части накануне вторжения, а Советский Союз оказался в международной изоляции. Ну а тяжесть военных потерь, огромное число жертв — всё это следствие не только особой жестокости немецкой военной машины, но и регулярных стратегических просчётов советского военного командования во главе с будущим генералиссимусом.

Когда уже Россия избавится от этой, самой позорной своей очереди с цветами к тирану?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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