Мнение: Арбат-1988. Прикосновение к прекрасному

Часть первая

Как-то давно, когда в стране, еще именовавшейся Советским Союзом, бушевала очередная Оттепель, мы с приятелем стояли на Арбате. Стояли не просто так. Мой друг Алексей Владимыч (естественно, художник и поэт) продавал свою картину, а ему помогал. Причем – картина была непростая; АВ не стал напрягаться, малюя какие-нибудь сосенки-березки или обнаженных девушек (тем более, что тогда это было запрещено еще более, чем сейчас) – нет, он взялся и перерисовал (маслом!) репродукцию… картины Босха из художественного журнала! Сам! Да-да! Собственно, только так я и узнал, что был, оказывается, такой художник – Босх. Вроде бы из Голландии, но это не точно. Картина называлась, если не ошибаюсь, “Несение креста”.

При этом Владимыч, как всякий творец, был скромен и погружен в себя. Он не мог лично расхваливать собственное полотно для презренного плебса, который переполнял в те времена Арбат, едва сделанный вопреки всем советским градостроительным нормам ПЕШЕХОДНОЙ улицей. Поэтому он попросил меня; а я что – я всегда готов был помочь другу, тем более, если для этого надо было всего лишь орать все что в голову взбредет.

Это вообще было смело – продавать Босха! Да еще на религиозную тематику, которую тогда уже издыхающая Советская власть все еще из последних сил не одобряла. Нам тогда было по 20 c чем-то лет, и мы вовсе не были художниками. Мы оба были студентами-психологами. Только Алексей Владимыч еще и рисовал, и неплохо. Маслом, заметь! Я считал, что мы непременно должны продать его картину.

И вот мы выставились. Картина – огромная, едва на подставке помещается. Мрачное такое полотно, в темных тонах, физиономии у всех – ну, доложу вам.. Не дай бог! Босх тогда был вообще не в чести. Владимыч важный, молчит. Понятно – Творец! А я зазываю народ, рекламирую. Выдающееся, типа, произведение искусства, впервые на Арбате, не проходите, мимо, граждане, такого вы в Третьяковке не увидите, вот они, плоды гласности – несу, в общем, что хочу. Граждане, однако, деловито чешут в стороны, на жуткое произведение – ноль внимания. Как будто им тут ежедневно психологи Босха показывают!

И вдруг, смотрю – клюнуло! Подходит к нам мужичок. Довольно, правда, неказистый на вид. Весь обтерханный, малость скособоченный, глаза красные… Прям как будто родственников увидел. И, по-моему, не до конца проспавшийся.

Мне что? Делать нечего – клиент есть клиент. Я и ему начинаю картину рекламировать. Видите, мол, какой мрачный колорит? Как работает кисть, какая экспрессия?! Как здорово передано настроение? А это ведь Босх, великий художник, вашу мать, не Шилов какой-нибудь! У нас в России его почти нет… И т.д.

А мужичок стоит, ни слова не говорит. Прям уставился на картину – и ни с места, только покачивается. Как сомнамбула. Минут пять. “Вот же ж, – думаю, – волшебная сила искусства”. И пытаюсь что-то дальше говорить, хоть и несколько раздражает полное отсутствие реакции…

Наконец, когда я уж выбился из сил, мужик вдруг разверз уста… И выдал вопрос по существу:

– А чегой-то они все с такими рожами?!!

Алексей Владимыч согнулся пополам от беззвучного хохота – смешлив был, зараза. Ну понятно – он тут для мебели, один я работаю.

А я не сбился, отвечаю все в том же духе:

– Понимаете, мужчина – это Босх. Великий художник. Тут изображен Христос – видите? Он крест несет. На казнь. Дело, стало быть, происходит в Иерусалиме…

И вдруг, как бы вне всякой связи с моими словами – будто что-то перещелкнуло. Мужик вдруг просиял, даже распрямился – словно решил некую давно мучившую его тяжелую проблему. Перебивая, он с облегчением произнес:

– А-а!.. Так это жиды все!

Алексей Владимыч сел на арбатский асфальт. По его толстому добродушному лицу грубого гунна струились слезы. Мужик же, не прощаясь, повернулся и пошел прочь – как корабль, лишь на миг зашедший в гавань.

Так русский народ впервые познакомился с творчеством Иеронимуса Босха.