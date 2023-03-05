 

Старец Иосиф: опубликованы воспоминания Сталина после его ухода в монастырь

05.03.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) состоялась презентация сборника документов «Старец Иосиф», в которые вошли материалы о жизни советского лидера после его ухода в монастырь в 1953 году. 

В 800-страничное издание включены дневники Иосифа Сталина 1954-1983 гг., и воспоминания трудников Соловецкого монастыря.

«После ухода из большой политики товарища Сталина не стало, зато появился старец Иосиф. Это был тихий и спокойный человек, который пёк очень вкусные просфоры», – рассказал старший научный сотрудник ГАРФ Ярослав Стрельцов. 

Бывший советский лидер внимательно следил за политической ситуацией – по воспоминаниям монахов, он каждый день читал газеты «Правда» и «Известия», регулярно слушал выпуски новостей по радио. 

В апреле 1961 года Сталина чуть не выгнали из монастыря из-за нарушений правил внутреннего трудового распорядка.  

«Вчера услышал про полёт Гагарина, сбегал в деревню и купил бутылку самогона. Был так рад за наши успехи, что выпил целый литр. Потом покуролесил, да так, что настоятель грозился изгнать», – писал Сталин 14 апреля 1961 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Полуобнаженная Наталья Рудова рассердилась на зимние холода: “Прогоняю снег!”

17.12.22 / Тест: угадайте советские новогодние мультфильмы по кадру

13.02.21 / В Совете Федерации предложили выдавать лицензии на использование VPN и прокси-серверов

20.01.22 / Дочь Константина Меладзе приняла участие в новом сезоне украинской версии шоу “Голос”

27.07.21 / Сара Фергюсон о принцессе Диане и о том, почему ее не позвали на свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма

13.04.21 / Высокопоставленный китайский чиновник признал, что [китайские] вакцины малоэффективны

17.05.22 / Брюки палаццо: как с их помощью оптически вытянуть ноги, подчеркнуть бедра и не только

11.05.22 / Мнение: Россия примет Херсонскую область?

01.11.22 / В технополисе “Москва” начали производить пластиковые поддоны

08.01.22 / Как перестать обижаться на людей по поводу и без: 8 простых шагов, которые помогут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика