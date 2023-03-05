Старец Иосиф: опубликованы воспоминания Сталина после его ухода в монастырь

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) состоялась презентация сборника документов «Старец Иосиф», в которые вошли материалы о жизни советского лидера после его ухода в монастырь в 1953 году.

В 800-страничное издание включены дневники Иосифа Сталина 1954-1983 гг., и воспоминания трудников Соловецкого монастыря.

«После ухода из большой политики товарища Сталина не стало, зато появился старец Иосиф. Это был тихий и спокойный человек, который пёк очень вкусные просфоры», – рассказал старший научный сотрудник ГАРФ Ярослав Стрельцов.

Бывший советский лидер внимательно следил за политической ситуацией – по воспоминаниям монахов, он каждый день читал газеты «Правда» и «Известия», регулярно слушал выпуски новостей по радио.

В апреле 1961 года Сталина чуть не выгнали из монастыря из-за нарушений правил внутреннего трудового распорядка.

«Вчера услышал про полёт Гагарина, сбегал в деревню и купил бутылку самогона. Был так рад за наши успехи, что выпил целый литр. Потом покуролесил, да так, что настоятель грозился изгнать», – писал Сталин 14 апреля 1961 года.

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