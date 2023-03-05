Ишь ты, надоело ему – Личное мнение
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Не очень хорошо помню актёра Исайя Вашингтона, но тут он заявил, что уходит от зрителей:
«С тяжелым сердцем и чувством облегчения я объявляю о своем досрочном уходе из индустрии. Кажется, ненавистники и провокаторы победили», — цитирует актёра Пятый канал.
Не уходи, постой! Нет, уйду. Фото: Анатомия страсти
То есть, мужику 59 лет, а он устал и уходит. Будет путешествовать и наслаждаться жизнью.
Ему бы сниматься ещё и сниматься, зарабатывать миллионы, но — надоело. И он просто решил уйти.
Зачем уйти? Ему не нужны деньги, известность? Этому он предпочёл путешествия и счастливую жизнь.
Довольно необычное решение, вы не находите? Учитывая, как другие не могут оторваться от работы, съёмок.
А вас посещали мысли всё бросить? Если была бы возможность не работать, денег хватило на жизнь бы, то как поступили бы вы?
И нет, это не говорит о том, любите вы своё работу или нет. Это — про другое, отвечайте честно.
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Источник: Лена Миро
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