 

Ишь ты, надоело ему – Личное мнение

05.03.2023, 19:15, Разное
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Не очень хорошо помню актёра Исайя Вашингтона, но тут он заявил, что уходит от зрителей:

«С тяжелым сердцем и чувством облегчения я объявляю о своем досрочном уходе из индустрии. Кажется, ненавистники и провокаторы победили», — цитирует актёра Пятый канал.


Не уходи, постой! Нет, уйду. Фото: Анатомия страсти

То есть, мужику 59 лет, а он устал и уходит. Будет путешествовать и наслаждаться жизнью.

Ему бы сниматься ещё и сниматься, зарабатывать миллионы, но — надоело. И он просто решил уйти.

Зачем уйти? Ему не нужны деньги, известность? Этому он предпочёл путешествия и счастливую жизнь.

Довольно необычное решение, вы не находите? Учитывая, как другие не могут оторваться от работы, съёмок.

А вас посещали мысли всё бросить? Если была бы возможность не работать, денег хватило на жизнь бы, то как поступили бы вы?

И нет, это не говорит о том, любите вы своё работу или нет. Это — про другое, отвечайте честно.

Источник: Лена Миро


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