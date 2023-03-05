 

BJSM: 75 минут физнагрузок в неделю снижают риск ранней смерти

05.03.2023, 19:00, Разное
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В научном журнале British Journal of Sports Medicine ученые из Кембриджского университета опубликовали результаты своего нового исследования. Они выяснили, что 75 минут легкой физической активности вполне достаточно, чтобы снизить риск преждевременной смерти.

Эксперты провели анализ 196 исследований и использовали данные более 30 миллионов человек. Большая часть добровольцев тратила на активность 150 минут в неделю, а некоторые участники сообщили, что занимались более 300 минут.

Оказывается, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, достаточно всего 75 легких тренировок, таких как пешая ходьба или езда на велосипеде.


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