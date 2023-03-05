Бег на длинную дистанцию

Выборгский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей Сергея Гуцу до 26 апреля 2023 года. Его искали 12 лет.

Гуцу задержали в Румынии и экстрадировали в Россию в конце прошлого года. Гражданин Молдовы обвиняется в бандитизме, убийстве, вымогательстве, похищении человека — в преступлениях, совершенных в Петербурге в 2009 году.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, Гуцу входил в банду, которую в 2009 создал Петр Бобровничий. Группировка, состоящая преимущественно из молдаван, занималась похищениями людей с требованием выкупа и выбиванием долгов. В июне 2010 года правоохранительные органы Петербурга сообщили о разгроме банды и задержании некоторых ее членов. Лидеру банды и еще трем членам ОПГ удалось скрыться. В декабре 2011 года двое членов банды — Дмитрий Абраменко и Антон Ильющенко — были приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы.

Как следует из материалов дела, в июне 2009 года члены банды похитили и привезли в автомастерскую, расположенную на территории завода «Ленвест», 28-летнего бизнесмена. Коммерсант задолжал крупную сумму денег.

Лидер банды Бобровничий принял решение «казнить» предпринимателя в назидание другим должникам.

Жертву сперва пытались задушить кожаным шнуром, но тот порвался. Затем душили электропроводом. Экзекуция, как установило следствие, продолжалась полтора часа. В конце концов кто-то из бандитов (задержанные пытались свалить вину на сбежавших членов банды) ударил бизнесмена отверткой в ухо. Труп расчленили, упаковали в матерчатую сумку и закопали на 40 км «Дороги жизни» во Всеволожском районе.

Следующей жертвой бандитов стал 40-летний владелец торговой точки. Его также привезли в мастерскую. На следующий день, лишившись пяти тысяч долларов и машины (стоимостью 10 тысяч долларов), предприниматель был отпущен на свободу.

Затем был 23-летний молодой человек, отец которого за освобождение сына заплатил 20 тысяч долларов.

Примечательно, что обе жертвы так и не пришли в милицию. О них рассказали сами задержанные, пытаясь скостить себе сроки.

— У нас были сведения, что на счету банды Бобровничьего не три похищения, а намного больше, — рассказал бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью Анатолий Иващенко. — Мы даже некоторых жертв смогли установить, но те наотрез отказались давать показания. А все потому, что Бобровничьему и его правой руке Гуцу удалось скрыться. Потерпевшие просто боялись давать показания, опасаясь за свою жизнь. Позже появилась информация, что в 2011 году лидер банды скончался в Аргентине. Но документальных подтверждений этому не было. О том, что Гуцу скрывается в Румынии, мы тоже знали, но там его фактически никто не искал.

Как это часто бывает, Гуцу был задержан случайно. Летом 2022 года в одно из полицейских отделений румынского города Яссы (недалеко от границы с Молдовой) были доставлены несколько пьяных мужчин, устроивших драку с поножовщиной в ресторане. У задержанных оперативно «откатали» отпечатки пальцев, и буквально через час в Бухарест ушло сообщение, что в Яссах задержан преступник, находящийся в международном розыске.

— То, что в столь напряженное время задержанного в Румынии (член Евросоюза) человека выдали России, говорит о том, что даже там не усомнились в виновности Гуцу, — считает адвокат Сергей Афанасьев. — Лично я считаю, не усомнились потому, что первый приговор по банде (в 2011 году) выносился на основании вердикта присяжных. А суд присяжных считается в Европе наиболее верным, допускающим минимальное количество ошибок.

Срок содержания Гуцу под стражей продлен до конца апреля. В суд дело может быть передано в мае. Гуцу уже заявил, что требует суда присяжных.

Максим Леонов,

специально для «Новой»

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