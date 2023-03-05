 

Мнение: 70 лет со Сталиным

05.03.2023, 18:50, Разное
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70 лет прошло, как умер Сталин.

Но Сталин до сих пор живее многих живых.

Вон даже требуют установить памятники Сталину во всех  крупных городах.

Дословно: «…памятники Сталину, в принципе, должны стоять в крупных городах нашей страны. Поскольку это действительно один из самых выдающихся деятелей не только отечественной, но и мировой истории. Только за то, что Сталин был Верховным главнокомандующим и руководителем страны в годы Второй мировой войны, он достоин монумента» (отсюда).

Новые памятники Сталину и так периодически появляются в городах и весях России.

В Набережных Челнах, к примеру,  во дворе частной школы установили вот такой памятник Сталину: 

Так и живем…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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