Мнение: 70 лет со Сталиным
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70 лет прошло, как умер Сталин.
Но Сталин до сих пор живее многих живых.
Вон даже требуют установить памятники Сталину во всех крупных городах.
Дословно: «…памятники Сталину, в принципе, должны стоять в крупных городах нашей страны. Поскольку это действительно один из самых выдающихся деятелей не только отечественной, но и мировой истории. Только за то, что Сталин был Верховным главнокомандующим и руководителем страны в годы Второй мировой войны, он достоин монумента» (отсюда).
Новые памятники Сталину и так периодически появляются в городах и весях России.
В Набережных Челнах, к примеру, во дворе частной школы установили вот такой памятник Сталину:
Так и живем…
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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